V Česku se objevilo osmé ohnisko ptačí chřipky. Veterináři vyhlásili desetikilometrové ochranné pásmo

Praha V malochovu drůbeže v obci Hněvnice bylo potvrzeno druhé ohnisko ptačí chřipky v Plzeňském kraji. Jde o osmé ohnisko v Česku, 45 ptáků v něm bylo utraceno. Chovatel nahlásil v sobotu úhyn šesti slepic z celkového počtu 51 kusů drůbeže, subtyp chřipky H5N8 v chovu potvrdil Státní veterinární ústav Praha. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Podle ředitele krajské veterinární správy Václava Poláčka jde o malý chov na samotě. Likvidace všech zbylých 45 kusů a prvotní desinfekce ohniska byla provedena v neděli. „Šlo o 40 kusů kura domácího a pět kachen. Poblíž je kaskáda čtyř rybníků. Lze předpokládat, že zdroj viru bude nějaký volně žijící pták,“ uvedl.



Veterináři spolu s obecními úřady a hasiči v pondělí vyhlásili pásma ochrany a dozoru až do vzdálenosti deseti kilometrů, která budou platit 30 dnů. Tříkilometrové ochranné pásmo, v němž jsou čtyři obce, bude v platnosti 21 dnů od nedělní dezinfekce, poté se stane součástí desetikilometrového pásma dozoru (v něm je 26 obcí), pro případ, že by se ještě něco objevilo.

„Budeme nabírat vzorky a pokud se tam najde ještě nějaké ohnisko, tak by se to prodloužilo,“ řekl Poláček. Z větších chovů je do deseti kilometrů vzdálený jen výkrm těžkých krůt v Ostrově u Stříbra. Jde o uzavřený chov, který přísně střeží biologickou bezpečnost a nepouští tam cizí lidi. V ochranném a dozorovém pásmu je omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

Utracené kusy uhradí ministerstvo zemědělství

Choroba se v ČR vyskytuje v šesti krajích, poslední ohnisko v chovu bylo zjištěno v pátek v malém chovu drůbeže v Rojicích na Strakonicku. V polovině února bylo potvrzeno první ohnisko v Plzeňském kraji, šlo o malochov slepic v Letinech na Plzeňsku, veterináři tam zlikvidovali 21 okrasných slepic. Zdrojem tehdy nebyla volně žijící vodní drůbež, ale slepice nakoupené od jihočeské chovatelky.

Podle zákona o veterinární péči chovatelům uhradí ministerstvo zemědělství utracené kusy, likvidaci i dezinfekci. Vše zaplatí nejprve chovatel a poté požádá o náhrady.

V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137 000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98 000 ptáků, a to většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Choroba je nebezpečná pro ptáky, dosud se předpokládalo, že se choroba na lidi nepřenáší. V únoru ale oznámilo Rusko, že zaznamenalo první přenos kmene viru ptačí chřipky A(H5N8) na člověka. Podle úřadu na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor jde o první zjištěnou nákazu tohoto druhu na světě.