Jediná africká země, která je pro Čechy ‚zelená‘. Vyžaduje Tunisko testy na covid a jak je to s rouškami?

Hammamet Tunisko je oblíbenou dovolenkovou destinací mnoha Čechů. Aktuálně je jedinou africkou zemí, kterou má Česko na svém cestovatelském semaforu označenou jako zelenou. Při návratu tedy není nutný negativní test na covid nebo karanténa. Redaktor serveru Lidovky.cz přímo z Tuniska popisuje, jak to v zemi aktuálně vypadá a která opatření zde platí.

Je nutný negativní test na covid při cestě do Tuniska?

Pokud se rozhodnete cestovat skupinově s cestovní kanceláří tak vzhledem k výjimce, kterou Tunisané zavedli pro Čechy a Poláky, není. Postačí vyplnění kontaktního formuláře na palubě letadla, který následně odevzdáváte při příletu na letišti a dalšího, méně obsáhlého ve formátu A6, který dostanete až v cílové destinaci od tuniské strany a taktéž ho odevzdáte ještě před opuštěním letiště.

Co když chci cestovat po své ose?

Pak se musíte nechat otestovat a negativní PCR test předložit při vstupu do země. „Je to využitelné pro lidi, kteří tam jedou z nějakého byznysového důvodu, takže zkrátka nemají zbytí, pokud si chtějí vydělat. Pro organizovaný turismus by to byl problém, jsme za tu výjimku udělenou Čechům Tuniskem velmi rádi. Individuální cestovatelé nám jako kanceláři samozřejmě unikají, ale dovolím si odhadnout, že v nynější situaci jde o jednotky případů,“ uvedl pro server Lidovky.cz Ondřej Rušikvas, provozní ředitel CK Blue style.

Jak je to v zemi s nošením roušek?

„Povinnost nosit ochranu úst a nosu je obecně platná ve veřejných uzavřených prostorech, tedy především na různých nádražích, stanicích a v obchodních centrech. V hotelech a restauracích po vás nikdo roušku vyžadovat nebude. Naopak pro personál jsou samozřejmostí,“ uvedl pro server Lidovky.cz Mohamed Oussama Ben Yedder, ředitel Tuniského národního institutu pro Českou a Slovenskou republiku. Jako klient se tedy nemusíte obávat, že na vašich fotkách z dovolené vám nebude vidět do obličeje.

Jak ovlivnil koronavirus podobu pláží a hotelů?

Na plážích jsou lehátka umístěna s většími rozestupy, aby dostála pravidlům sociálního distancu, nejde však o jasně vymezený model, jak tomu je například v Itálii, kde na plážích naleznete kůly v zemi či kruhy vymezující jakási pomyslná stanoviště. Pokud si navíc srazíte lehátka s vícero přáteli k sobě, nikdo vás peskovat nebude. V hotelu je pak na každém rohu k dispozici dávkovač dezinfekce, povinný je při užívání výtahu, kde se nevyhnete kontaktu s tlačítky. Před plaváním v bazénu se musíte osprchovat a to i s použitím mýdla, v bazénu pak udržovat odstup od ostatních.

Je epidemiologická situace v zemi vážná?

Není, Tunisko dle serveru Worldometers eviduje k 18. srpnu celkem 2185 potvrzených případů nákazy, z čehož se již více jak polovina lidí uzdravila. V důsledku nového koronaviru zde zemřelo 56 osob.

Hygienická opatření v tuniských hotelech: rozestupy, dezinfekce, roušky u zaměstnanců.

S jakými dalšími omezeními je potřeba počítat?

Při snídaních a obědech podávaných formou švédských stolů si z hygienických důvodů nemůžete chodit a nabírat jídlo sami, ale vždy vás obslouží personál. Kufry vám na pokoj vynesou poslíčci, kteří je stihnou ještě během vašeho check-inu vydezinfikovat. Všudypřítomné je taktéž měření teploty digitálním teploměrem, které zabere několik vteřin. Čeká vás na letišti a dále při vstupu do každého hotelu.

Co se stane, když mi naměří vyšší teplotu?

„Pokud by vaše teplota překročila 37,9, tak byste byli posláni na okamžik stranou a po krátké chvíli znovu požádáni o podstoupení dalšího kontrolního měření. Díky vysokým teplotám se zkrátka může stát, že jste jen přehřátí. Tělesná teplota 38 stupňů je limit daný Sanitárním protokolem, který byl tuniskou vládou prezentován v červnu všem zemím, jejichž občané by mohli mít zájem o cestování na dovolenou do Tuniska. Pokud by vám vysoká teplota přetrvávala i nadále, byli byste ubytováni v rámci hotelu ve speciálním odděleném pokoji, který musí mít každý hotel vyčleněný. Personál by následně kontaktoval místní epidemiology, kteří by dále vyhodnotili situaci,“ uvedl Oussama z tuniského národního institutu.

Když se situace v zemi změní a bude požadován test na covid, jak zareaguje cestovní kancelář?

„Kdyby jsme informace o změnách věděli s předstihem, bylo by to pro nás daleko lepší. Musíme informovat lidi, dostat to do cestovních pokynů, do všech materiálů, na web. Klienti nám začnou v jednu chvíli volat, to jsme si vyzkoušeli nedávno u Řecka, a když má CK na vyřízení požadavků velmi omezený, krátký čas, tak nastane zmatek a z toho následně plyne rozladěnost na obou stranách. Nejlepší je plánovat dopředu v horizontu 7-14 dnů, o co se víceméně snaží i české Ministerstvo zahraničních věcí. Vzhledem k tomu, že Lex Voucher, tedy zákon 185/2020 Sb., se vztahuje pouze na zájezdy do 31. srpna letošního roku, neměli bychom již zřejmě možnost využít nevrácení peněz ze strany CK. Nastávají tedy dvě klasické možnosti. Pro cestovatele se buď hledá destinace, která je svými parametry podobná té, do které měli odletět a jsou osloveni s nabídkou. Druhou variantou je pak vrácení peněz, jak to ukládá občanský zákoník,“ sdělil provozní ředitel CK Blue Style Rušikvas.

Jsem již vlastníkem voucheru. Mohu ho nyní využít k pobytu v Tunisku?

„Pochopitelně ano. Funguje to tak, že lidé mají finanční kredit a mohou ho využít do října 2021. Je to naprosto flexibilní, vyberou si kdy chtějí, kam chtějí a mohou to i opakovaně měnit,“ sdělil Ondřej Rušikvas.

Kolik lidí v Tunisku živí cestovní ruch?

Turismus se podílí na HDP země mezi 8-14 %, v tomto odvětví je zaměstnáno 400 až 800 tisíc osob, v závislosti na tom, jak úspěšná je sezóna, vyplývá z údajů na webových stránkách tuniského ministerstva pro turismus.

Fungují hotely na sto procent, co se kapacit týče?

„V tuto chvíli je v celém Tunisku otevřeno 65 % všech hotelů a všechny mohou obsadit pouze 50 % své kapacity, aby bylo docíleno dostatečné bezpečnosti. Ale vzhledem ke zvyšující se poptávce - do celého Tuniska dorazilo již letos okolo 70 tisíc hostů z Evropy - může být některým ubytovacím zařízením dovoleno zvýšit obsazenost až na 75 %, pokud prokážou, že zvládají architektonicky zajistit správné epidemiologické podmínky,“ uvedl pro novináře na tiskovém brífinku tuniský ministr turismu a řemesel.

Stihnu dovolenou ještě v letošní sezóně? Jak často létá spoj z Prahy?

„Do Tuniska se nyní létá desetkrát týdně, osmkrát z Prahy a dvakrát z Brna. Je to kombinace Djerby a tuniské pevniny. Cena dovolené se pohybuje okolo 13 tisíc korun, proto si myslíme, že jde o alternativu vůči dražším destinacím jako Řecko,“ sdělil Rušikvas.