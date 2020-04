Pečující o seniory jsou zatím zdraví. Mají ‚jen‘ rozedrané ruce od dezinfekce a trpí ekzémy pod rouškami

PRAHA Domovy pro seniory a další pobytové služby povinně testují zaměstnance, co to jde. Dodávky rychlotestů na covid-19 zatím fungují. Je to dvanáct dní, co se spustilo povinné testování pracovníků sociálních služeb v pobytových zařízeních. V domovech pro seniory se zatím ukazuje nízká pozitivita na covid-19 i dostatečné dodávky rychlotestů.

Zaměstanci domovů pro seniory se musejí každých 14 dní nechat otestovat, nařídilo ministerstvo To kupříkladu potvrzuje domov pro seniory se zvláštním režimem patřící do skupiny Clementas v Mlékovicích. Pracovníci se tu starají o klienty s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. „Otestovali jsme všechny zaměstnance a jsou negativní. Jednak je to důsledek přísných opatření, která jsme zavedli a jednak zaměstnanci chápou, že zavlečení nákazy by mohlo mít fatální důsledky. Jsou velmi zodpovědní i ve svých soukromých životech,“ řekla pro Lidovky.cz ředitelka domova Andrea Faltysová. Kromě testování jednou za 14 dní měří současně každé ráno a večer zaměstnancům teplotu. Negativní testy hlásí třeba Sociální služby Uherské Hradiště, které mají pod sebou 26 zařízení po celém Zlínském kraji. Ve třech domovech pro seniory se už dříve u pracovníků prokázala nákaza. „Nicméně u tisícovky čerstvě otestovaných zaměstnanců vyšel test všem negativní,“ potvrdila ředitelka organizace Marie Fremlová. „Nad mimořádné opatření vlády jsme do testování zahrnuli také kolem 90 pracovníků chráněného bydlení, protože to, stejně jako terénní služby, ministerstvo zdravotnictví neřešilo,“ dodala. Čínské rychlotesty Do každého kraje vláda zaslala pro tyto účely 20 tisíc rychlotestů. Ty zjišťují přítomnost protilátek a již před časem experti upozorňovali, že nemusí nákazu v rané fázi odhalit. „Testy u nás nezakolísaly. Myslím, že pár špatně nasakovalo tekutinu, ty jsme vyhodili a provedli test znovu,“ uvedla Andrea Faltysová z Mlékovic s tím, že v dalších dvou domovech, které do sítě Clementas spadají, také hlásí personál negativní výsledky. Jako nepřesné vidí rychlotesty z Číny ředitel brněnské organizace Podané ruce Jindřich Vobořil. Pro ČTK uvedl, že mají také PCR testy, jež jsou přesnější. Nákaza se v regionu zatím nepotvrdila u žádného z klientů pobytových zařízení. „Máme kompletně otestovány všechny aktivní zaměstnance v našem kraji, kteří pracují v pobytových sociálních službách. Měli jsme sedm pozitivních rychlotestů na protilátky, přímý kontrolní test přítomnost koronaviru a nakažlivost u všech vyloučil,“ napsal na sociální síti náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal. V Brně začali plošně testovat i bezdomovce, nyní shání rychlotesty pro tisíc terénních pracovníků. Domovy seniorů smějí vzít jen klienty s negativním testem na koronavirus. I tak je ale čeká 14denní karanténa Moravskoslezský kraj pro nespolehlivost rychlotestů nařídil testování pracovníků jednou týdně, namísto 14 dní. „Test čerstvou nákazu najde až po několika dnech. Hejtmanství dobu zkrátilo právě proto, kdyby se vyskytl někdo, komu nákazu včas neodhalí,“ potvrdil ředitel ostravského Domova pro seniory Iris Michal Mariánek. Právě tady se před nedávnem objevila nákaza u zaměstnanců i klientů. Kraj minulý týden odebral 13 500 vzorků, covid-19 se potvrdil u šestnácti pracovníků a šesti klientů domovů pro seniory. „Je to dobrá zpráva,“ hodnotí Mariánek. Co udělá rozvolňování? „Otázka je, co přinese rozvolnění opatření. Jestli zaměstnanci nebudou mít větší šanci se někde nakazit,“ vyjádřil obavy Mariánek. „Musím otevřeně říct, že si nedělám iluze, že se všech tisíc zaměstnanců bude stavět přísně striktně k dodržování karantény,“ říká po zkušenostech Marie Fremlová z Uherského Hradiště. „Při psychicky vytížených momentech se ale daleko rychleji krystalizují pracovníci, kteří pro práci žijí srdcem. Je potěšující, když zjistíte, že máte lidi, kteří jsou schopni se pro službu plně nasadit,“ poodkrývá druhou stranu mince. Život v první linii. Děsí mě chyby z únavy, popisuje boj s koronavirem zdravotní sestra z pražské nemocnice Podle ředitelky z Mlékovic by bylo lepší, kdyby mohli otestovat také seniory. „Měli jsme tu například situaci, kdy rodina nezvládla odloučení a snažili se s příbuzným komunikovat přes bránu, kde nedodrželi rozestupy,“ vypráví. Snaží se proto udržovat opatření na všech úrovních. Rodiny například musí posílat balíčky ve dvou obalech a striktně dodržují i rozdělení domova na části. Co se týče dodávek ochranných pomůcek, dostává se jim kromě roušek i respirátorů FFP2. Nedostatkovým zbožím nejen u nich jsou ochranné pláště, tzv. andělíčci a čepice. Ruce ničí dezinfekce S omezeným režimem se domovy potýkají již více než měsíc a půl. Náročné je to jak pro personál, tak i samotné seniory. „Jako pracovníci si dokážeme zvyknout, nicméně pečovatelky začínají mít špatné ruce od dezinfekcí, od rukavic, pod rouškami se jim dělají ekzémy,“ vyjmenovává Faltysová. Psychická pohoda seniorů je kolísavá. Trpí přísnějším režimem a zákazem setkat se s rodinami i mezi sebou. Domovy se snaží pomáhat třeba videopřenosy. „Začíná to být pro obě strany náročné,“ potvrzuje Faltysová, stejně jako ostatní dotázaní. „Nevím, jak dlouho je sociální izolace takto udržitelná,“ přemítá ředitel Mariánek.