Pekarová Adamová komentuje Babišovo ‚spiknutí nenávisti‘. Komunisté konečně pod hladinou, raduje se Herman

Krajské volby procentuálně vyhrálo hnutí ANO, které volilo téměř 22 % občanů a polepšilo si o 3 mandáty. Do druhého kola senátních voleb postoupilo devět jeho kandidátů. ANO sice vyhrálo volby, ale podle vyjádření politiků si pravděpodobně těžko bude hledat spojence. Z dalších subjektů si nejvíc polepšily strany ODS, Piráti a Starostové a nezávislí. Z jejich štábů se ozývá radost, výrazně naopak ztratila ČSSD a KSČM.

Premiér Andrej Babiš (ANO) označuje výsledek jeho strany za „skvělý“ a děkuje všem voličům. „Skvělý výsledek. Díky. Díky vám všem, kdo jste přišli k volbám. Je skutečně úžasné, že jste se nebáli v tomto období covidu-19 a přišli jste volit. Samozřejmě chci hlavně poděkovat našim voličům a našim sympatizantům, že nám zůstali věrní. Ještě jednou díky moc,“ uvádí Babiš na Twitteru.

Krok ke změně pro ODS

Lídr ODS Petr Fiala je s výsledky voleb rovněž spokojen, představují pro něj začátek změny, která se má dokončit ve sněmovních volbách příští podzim.

Na Twitteru píše: „Gratuluji všem našim krajským lídrům a senátním kandidátům k výsledkům v krajských a senátních volbách. ODS a její partneři výrazně posílili, udělali jsme výrazný krok ke změně. Dokončíme ji příští rok✌.“



Do druhého kola senátních voleb za ODS postoupila například Miroslava Němcová, která vyzývá voliče, aby ji šli znovu dát hlas i ve druhém kole. „Velmi si vážím hlasů, které jsem získala. Těší mě velká podpora a chci všechny poprosit o účast i ve druhém kole těchto senátních voleb. Uskuteční se za týden, v pátek 9. října a v sobotu 10. října. Teprve tam padne rozhodnutí,“ píše na Twitteru Němcová.

Dobrá nálada u Pirátů

V Pirátské základně je „dobrá nálada“. Ivan Bartoš vyjádřil radost jak z krajských, tak ze senátních voleb.

Krajské výsledky shrnuje Bartoš tweetem: „Všem mockrát děkujeme za ohromnou podporu. V posledních krajských volbách v roce 2016 jsme získali 5 mandátů. Nyní pro vás bude pracovat přes 100 nových pirátských krajských zastupitelů. V řadě krajů jsme skončili na druhém či třetím místě a budeme jednat o koalicích.“

Úspěch Starostů a nezávislých

Spokojenost se ozývá ze štábu STAN, ve svém příspěvku Starostové píší: „Moc děkujeme za všechny hlasy! Díky vám vítězíme ve 3 krajích! Výrazně uspěli i naši senátní kandidáti. Zbyněk Linhart byl zvolen senátorem již v 1. kole, dalších 10 našich kandidátů a 3 koaliční postupují do 2. kola!“

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová děkuje všem, kteří přišli k volbám, jejich výsledky zatím na Twitteru nekomentuje. Zato se vyjadřuje k výrokům Andreje Babiše, že se opozice proti jeho vládnímu ANO „spiknula“.

Pekarová píše: „Ze slov Andreje Babiše na mou adresu o “spiknutí nenávisti” je vidět, jaký má strach ze spolupráce demokratických stran. Je mým úkolem zasadit se o to, aby se tento strach proměnil v jeho porážku a naše vítězství.“

KDU-ČSL mají radost ze senátních voleb, kde jejich osm kandidátů bude bojovat ve druhém kole. „Zatím to vypadá, že do druhého kola senátních voleb postoupí 8 kandidátů, které podporujeme. Senát je pojistkou demokracie a jsme rádi, že si to voliči uvědomují. Díky!“ píší lidovci na Twitteru.

Daniel Herman z KDU-ČSL vnímá pozitivně neúspěch KSČM a označuje komunisty jako „politickou infekci“: „ Komunisté konečně pod hladinou ! Trvalo to, ale tato politická infekce u nás slábne. To je dobrá zpráva pro naši zemi. Lídrům úspěšných stran přeji hodně moudrosti při sestavování krajských koalic a postupujícím do 2. kola senátních voleb přeji dostatek sil do finiše. A zdraví všem!“ píše Herman na Twitteru.

Prohra KSČM a propad ČSSD

Propad KSČM komentuje komunistický poslanec Jiří Dolejš, výsledek přímo nazývá „prohrou“ a naznačuje, že je třeba aby se KSČM vydala novou cestou. „Být jen ve 4 krajich ze 14 je prohra. A do toho ještě karantena limitujici stranicka rokovani. Ale emoce a stesky by vedly k chaosu. Cesta ze dna musí mit hlavu a patu,“ píše Dolejš na Twitteru.

Jan Hamáček volby zatím okomentoval slovy: „Jsou kraje, kde jsem očekával lepší výsledek.“ Jeho ČSSD nevyhrála ani v jednom kraji a ztratila mnoho mandátů.