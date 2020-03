Peklo s testy pro lidi i lékaře. Odběrová místa nezvládají nápor

Praha Šli na testy, nikdo se jim neozval. Výsledky se dozvěděli až po několika urgencích. Byly pozitivní. Odběrová místa nezvládají nápor lidí. Nemocnice Na Bulovce žádá ty bez příznaků onemocnění Covid-19, aby se testovat nechodili.

Nechoďte k lékaři ani do laboratoří osobně, doporučuje ministerstvo zdravotnictví. Stát vpustil do celého procesu testování i ty, kdo nemají indikaci od svého lékaře či hygienika, přesto chtějí vědět, zda jsou nakažení novým typem koronaviru, a jsou ochotní si za to zaplatit. Jenže bez toho, aniž by navštívili odběrové zařízení, často nemají šanci. A to může být potíž, jak dokumentuje případ, který server Lidovky.cz zaznamenal.



„Manžel chtěl podstoupit test na vlastní náklady, jelikož aktuálně nemá praktického lékaře. Obával se, že se mohl nakazit od svého amerického kolegy z práce, se kterým byl několik dní v kontaktu a který je nyní už zpátky v USA,“ vylíčila Lenka z Prahy 10, jejíž celé jméno redakce zná.

Rozhodli se proto vydat do pražské Nemocnice Na Bulovce. Buňka, kde probíhají odběry, měla otevírat v sedm ráno. Lenka s manželem dorazili autem o půl hodiny dříve. Před nimi už stála zhruba třicítka lidí. S úderem sedmé se však nestalo nic. A to ani další tři čtvrtě hodiny. Pusto, prázdno. Zavolali proto na ústřednu nemocnice, kde jim sdělili, že buňka brzy otevře, zdržení prý zavinil problém s připojením na platební terminál. První pacient šel na řadu pět minut před osmou.

Na Lenku a jejího chotě se dostalo chvíli po deváté. Zeptali se jej, zda má příznaky, a když odpověděl, že ano, dozvěděl se, že nic platit nemusí, že platí pouze lidé bez příznaků. „Na testování není nutná indikace lékaře ani hygienika. Testovat by se měl přijít ten, kdo má respirační onemocnění a byl v kontaktu s někým, kdo je v karanténě či se vrátil z epicenter nákazy onemocněním Covid-19. Včera (v pondělí – pozn. red.) mezi sedmou a půl devátou jsme test udělali zdarma i těm, kdo si chtěli zaplatit,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová.

Jenže pro Lenku a jejího manžela ani potom nepokračoval příběh zrovna ideálně. Obdrželi lísteček s číslem a instrukci, že si mají zavolat kolem čtvrté hodiny odpoledne. Když tak učinili, číslo bylo vypnuté. Po asi dalších třech telefonátech na různá čísla z webu špitálu jim bylo sděleno, že manželovo jméno není v databázi, ať si zavolají druhý den ráno.

V úterý už se nedovolali nikam, rozhodli se proto poslat stížnost přes web. Teprve poté se jim někdo ozval s tím, ať pošlou rodné číslo. „Během pěti minut volali, že je manžel pozitivní. Řekli nám, ať počkáme, až zavolá epidemiolog. Takže jsme zase čekali,“ popsala Lenka. Dočkali se, jenže ani tentokrát se moc nedozvěděli. Bylo jim totiž řečeno, že si mají zavolat na hygienu v místě svého bydliště.

„Pozitivním pacientům se samozřejmě volá jako první, ovšem to až dosud nevolala Bulovka, ale epidemiolog, kterému předáváme výsledky. Nově jsme přijali opatření, že výsledky testů budeme aktivně sdělovat my,“ vysvětlila Krautová.

Bulovka zavedla v souvislosti s testováním i noční směny. „Víc se toho stihnout nedá. Výsledky sdělujeme do dvou dnů, nově máme na výpomoc medika, který zvedá náš přetížený telefon, požádali jsme o pomoc další a také o zřízení dalšího telefonního čísla. Děláme opravdu, co je v našich silách,“ upřesnila mluvčí.

Největší problém dle ní je to, že se ve většině případů chodí testovat mladí lidé, kteří nemají žádné příznaky. Výsledky jejich testů jsou pak falešně negativní. „Bez příznaků nemá smysl se dávat testovat,“ dodává Krautová.

Lenka se nakonec na svoji příslušnou hygienu dovolala. Překvapivě ji však na testy neposlali; má jít, až pokud bude mít příznaky. Testovat se prostě nestíhá.

Sprint a maraton v jednom

Jako jiné věci, ani dění kolem koronaviru černobílé. „Už nemůžeme. Nespíme, nejíme, na záchodě jsem nebyla ani nepamatuju. Telefon zvoní prakticky nepřetržitě. Jasně, jako lékaři jsme se upsali náročné práci, věděli jsme, do čeho jdeme. Ale tohle je jiné. Tohle je sprint i maraton v jednom,“ napsala na svoje facebookové stránky lékařka z Nemocnice Na Bulovce Pavla Kovaříková.

Problém, jak už naznačila mluvčí špitálu, je tento: na testy chodí příliš mnoho lidí, kteří jsou bez příznaků. „Navzdory opakovaným upozorněním i v médiích je jich tu pořád odhadem asi miliarda. Nechápu logiku těch, kteří se bojí, že mohou koronavirus mít, že přijdou na místo, kde je stoprocentně jasné, že se tam koronavirus vyskytuje,“ upozornila lékařka.

Dodala, že si lidé vymýšlejí symptomy, lžou lékařům, jen aby je vyšetřili. Ti, kdo pomoc nyní nepotřebují, pak plýtvají časem zdravotníků, ale i zdravotnickým materiálem, který by mohli využít pro někoho, kdo to opravdu potřebuje. „Ve zdravotnictví sice už nějakou dobu pracuju, ale když nám lidi ukradli roušky, překvapilo to i mě,“ upozornila Kovaříková.