Jen každý pátý s covidem má na JIP normální váhu. Pacientů mladších 50 let je zde zlomek

Praha Pětina pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) s covidem-19 je mladší 60 let, desetina je mladší 50 let. Jen 20 procent ze všech pacientů na JIP má normální váhu, ostatní mají nadváhu nebo jsou obézní. Na jednání výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Od čtvrtka se počty lidí na JIP pohybují většinu dní nad 2000.

PŘEHLEDNĚ: Co víme o britské vakcíně AstraZeneca, která v současné době vyvolává nejistotu? Celkově je hospitalizováno více než 9000 lidí, kteří jsou zároveň pozitivně testováni na covid-19. Dušek připomněl, že dalších zhruba 20 až 25 procent pacientů zůstává v nemocnici déle než 20 dní po prvním pozitivním testu, ale statistiky hospitalizovaných s covidem-19 je neuvádějí.

Věk je podle statistik stále zásadním rizikovým faktorem pro vážný průběh nemoci covid-19. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se ale už projevil na úmrtnosti lidí starších 80 let pozitivní vliv očkování. Podle dat, která prezentoval, tvořili osmdesátníci do letošního ledna polovinu všech úmrtí na covid, v polovině března pak 39 procent. Denně se podle Duška nově nakazí 1500 až 2000 lidí nad 65 let, z nichž asi třetina podle předchozích zkušeností bude potřebovat péči v nemocnici. „Dalších sedm dní budou nemocnice zcela jistě v této enormní zátěži,“ řekl Dušek. Pokles podle něj bude trvat do poloviny dubna. Z nakažených seniorů jen minimum žije v zařízeních sociálních služeb, kde se začalo očkovat nejdříve.