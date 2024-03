Vylepení letáků o hejtmance Peckové bude viníky stát 50 tisíc, řekla policie

Letáky spojovaly Peckovou s korupční kauzou Dozimetr. Hejtmanka je označila za lživé. Podle policejního mluvčího vylepením plakátů na krajském úřadě v Praze vznikla škoda 1100 korun.

Letáky se na středočeském krajském úřadu objevily loni 30. října, kdy zasedalo zastupitelstvo. Mladík, který podle záznamů z kamer plakáty rozvěšoval, se do budovy dostal spolu s Danielem Köpplem, marketingovým specialistou hnutí ANO a poradcem místopředsedy ANO Karla Havlíčka.

Krajští zastupitelé ANO účast na vylepování plakátů už dříve odmítli. Pecková v souvislosti se šířením pomluv a křivého obvinění podala trestní oznámení, další podal krajský úřad. Hejtmanka rovněž vyzvala ANO, ať zaplatí náklady na odstranění plakátů. Hnutí to odmítlo.

Na plakátech byla hejtmančina fotografie a nápisy „Hejtmanka Petra Pecková zatáhla Středočeský kraj do kauzy Dozimetr. Vám to nevadí?“ a „STAN financoval předvolební kampaň z korupce“. Pecková to odsoudila. Prohlásila, že s obviněnými v kauze nemá nic společného ani nebyla předvolána k výslechu jako svědkyně. Ze všech obviněných v rozsáhlém korupčním případu zná pouze někdejšího náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka, s nímž byla na několika veřejných akcích za účasti dalších lidí.

Kauza Dozimetr se týká vedle zakázek pražského dopravního podniku i zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a policie v ní navrhla loni v říjnu obžalovat 11 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení či legalizaci výnosů z trestné činnosti.