Piráty povede do eurovoleb Kolaja. O ostatních kandidátech rozhodne internetové hlasování

Tábor Piráty povede do voleb do Evropského parlamentu softwarový specialista Marcel Kolaja. Ve stranických primárkách porazil poslance Mikuláše Peksu. Pro Kolaju bylo ve druhém kole voleb 253 z 449 hlasujících Pirátů, Peksu jich podpořilo 196. Vyplývá to z informací zveřejněných hlasovacím systémem Pirátů.

Osmatřicetiletý Kolaja kandidoval do Evropského parlamentu už před pěti lety, tehdy by na kandidátce Pirátů druhý za předsedou strany Ivanem Bartošem. Profesně se zabývá svobodným softwarem a autorským právem na jednotném digitálním trhu. Jako europoslanec se chce zaměřit na digitální agendu, informační technologie a na ochranu práv spotřebitelů.

Jako europoslanec se chce věnovat problematice moderních technologií. „Já se chci zaměřit na digitální agendu a informační technologie a vše co je s tím spojené, jako například občanská práva v dnešní digitální době, ochrana spotřebitelů, ale i třeba na problematiku technologického rozvoje,“ řekl Kolaja ČTK a Právu.

Zatím nechtěl předjímat, do jaké frakce EP by se Piráti po volbách zapojili. Vyloučil ale možnost, že by Piráti působili v politické skupině, kde by současně byli nacionalisté. Pirátská frakce v EP není, jediná europoslankyně Pirátů v Evropě, Němka Julia Redaová, je ve frakci Zelených.

O pozici lídra pirátské kandidátky pro evropské volby se celkem ucházelo šest lidí, do druhého kola postoupili pouze Kolaja a Peksa. Všichni kandidáti v sobotu na celostátním fóru Pirátů v Táboře zdůrazňovali, že po evropských volbách musí být hlas České republiky v Evropské unii více slyšet.

Dvoudenní celostátní fórum České pirátské strany začalo 19. ledna 2019 v Táboře.

Celostátní fórum Pirátů bude odpoledne volit ještě kandidáty na druhém až pátém místě kandidátky. O ostatních pozicích se rozhodne později v internetovém hlasování. Lhůta pro podání kandidátních listin na ministerstvo vnitra je 19. března.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v sobotu oznámil, že cílem strany je získat v eurovolbách 20 procent hlasů a mít významné slovo ve frakci Evropského parlamentu, do níž později vstoupí. V minulých eurovolbách v roce 2014 Piráti těsně neuspěli, získali 4,78 procenta hlasů. Jedinou pirátskou europoslankyní je v tomto volebním období Němka Julia Redaová, která v EP působí ve frakci Zelených.

Volby do EP se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Výsledky budou známy 26. května pozdě večer, protože je nutné počkat se sčítáním na zavření volebních místností v celé EU. České strany si rozdělí 21 křesel. V současnosti mají po čtyřech europoslancích ANO a ČSSD, tři zástupce mají TOP 09, KDU-ČSL a KSČM, dva ODS a po jednom STAN a Svobodní.