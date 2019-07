Podle Fialy je pověření náměstka Schreiera ministrem kultury protiústavní

PRAHA Pověření náměstka Reného Schreiera řízením ministerstva kultury po končícím ministru Antonínu Staňkovi (ČSSD) je protiústavní, řekl předseda nejsilnější opoziční ODS Petr Fiala. Polovina srpna, kdy by se měl prezident Miloš Zeman vyjádřit k návrhu na jmenování Michala Šmardy (ČSSD), musí být podle Fialy poslední termín pro vyřešení záležitosti. Podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného bude stav na ministerstvu od čtvrtka v rozporu s kompetenčním zákonem, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil kritizuje fakt, že má náměstek vyjednávat o rozpočtu.

„Veřejnost si zaslouží, aby polovina srpna bylo to poslední definitivní datum, kdy zazní definitivní slovo od prezidenta, kdy zazní definitivní slovo od premiéra, kdy zazní definitivní slovo od ČSSD,“ řekl novinářům Fiala.



Zeman odvolal Staňka po dvou měsících od doby, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi návrh podle požadavku ČSSD doručil. Fiala k Zemanovu kroku podotkl, že jde o polovičaté řešení proti smyslu ústavy. „Jestliže je odvolán jeden ministr, má být pověřen řízením jiný člen vlády, nebo jmenován ministr definitivní,“ řekl šéf ODS. Nynější řešení, které pokládá za absurdní a nepochopitelné, ukazuje na podle něho obrovskou neschopnost hlavních vládních protagonistů vymoci na prezidentovi, aby dodržoval ústavu.

Výborný považuje za zcela zřejmé, že stav na ministerstvu kultury bude od čtvrtka v rozporu se zákonem. „Žádné výmluvy kohokoli nepomohou. KDU-ČSL považuje za velmi nezodpovědné, když zákon nerespektují nejvyšší exekutivní orgány. Může to do budoucna způsobit i řadu správních sporů o platnost rozhodnutí ministerstva kultury,“ uvedl. Viníkem situace je podle něj prezident nerespektující ústavu a „slabý premiér“ Babiš, který netrvá na jejím dodržování.

Pospíšil označil pověření náměstka za nešťastné, za standardní by považoval jmenování nového ministra či dočasné pověření jiného člena vlády vedením resortu. „Náměstek nemůže plnit úkoly ministra, které má ministr z titulu člena vlády, může jen administrativně dočasně spravovat ministerstvo,“ řekl Pospíšil. Nešťastné je i to, že má náměstek vyjednávat s ministryní financí o rozpočtu. „Je to výsostně politická věc, není schopen dostatečně razantně hájit zájmy kultury,“ dodal.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že Staňkovo odvolání není řešením krize, pokud není současně jmenován nástupce. S odkazem na právníka Jana Kyselu řekl, že ministerstvo nemůže vést náměstek. „Opravdu nám nevadí porušování ústavy? A nemyslím, že se dá rozlišovat ministerstvo od ministerstva, které je důležitější. Prostě slabý premiér dosud nevyřešil z mého pohledu ústavní krizi ohledně kompetencí premiéra a prezidenta,“ napsal Rakušan.

Místopředseda ODS Martin Baxa považuje Staňkovo roční působení za neúspěšné. „Pan ministr nebyl pro řízení resortu kompetentní a problémům české kultury nerozuměl,“ uvedl. Baxa vytkl Staňkovi mimo jiné to, že v době ekonomického růstu nedokázal vyjednat pro kulturu žádné peníze navíc a nezvládl předložit návrhy hlavních zákonů, především památkový zákon a zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře.