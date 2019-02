‚Pojď ven!,‘ křičel poslanec SPD na oponenta. Přáli by si, abych po něm hrábl, reaguje Birke

PRAHA Sankce až ve výši jednoho měsíčního platu je ve hře, pokud mandátový a imunitní výbor zahájí disciplinární řízení s poslancem SPD Lubomírem Volným. Návrh na jeho potrestání podala tento týden desítka opozičních zákonodárců. Volný na posledním jednání pléna dolní komory parlamentu křičel na poslance Jana Birkeho (ČSSD), aby šel ven. Řada poslanců to pochopila jako výzvu k fyzické konfrontaci. Birke v rozhovoru pro Lidovky.cz uvádí, že něco takového je nepřípustné.

Byl pátek 1. února dopoledne. Poslanci debatovali o novele cizineckého zákona, jenž by mimo jiné svěřil vládě pravomoc stanovit kvóty pro ekonomické migranty. Diskuse se ale stočila do vyhrocené výměny názorů, která z politických stran může za obavy z migrantů a přiživuje strach vůči cizincům. Poslanec Lubomír Volný (SPD) po svém příspěvku u mikrofonu křikem vyzval Jana Birkeho k odchodu ze sálu.

Ještě v průběhu jednacího dne to několik poslanců komentovalo na sociálních sítích jako něco dosud neslýchaného. Poslanec KSČM Jiří Dolejš třeba členy SPD přirovnal k fašistům. Sám Birke mluví o tom, že poslanci si mají spory vysvětlovat na plénu. „Snad si nebudeme vzkazovat, abychom si to šli vyříkat ven,“ vysvětluje Birke v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Je pro vás důležité, aby mandátový a imunitní výbor s panem poslancem Volným zahájil disciplinární řízení a potrestal ho?

Jestli výbor rozhodne tak, či onak, nechám na něm. Nedokážu to posoudit. Nejsem právník, ani vykladač jednacího řádu. Ale chci říct, že to je něco, co jsem ještě nezažil. Mluvil jsem o tom s celou řadou lidí, kteří ve sněmovně seděli nebo tam stále sedí. Také jim to připadá jako něco, co se tam nikdy nestalo.

Lidovky.cz: Zeptám se jinak. Přál byste si, aby ho výbor potrestal?

Nejsem člověk, který někomu přeje něco špatného. Jsem naopak docela přející. Mně je pana Volného vlastně líto. Je mi líto, že tam vůbec je takový člověk, který takto přemýšlí. Je to nebezpečné. S takovými lidmi nikdy na pivo nepůjdu, nesednu si s nimi k jednomu stolu. Člověk by měl mít nějaké hranice.

Poslanec Jan Birke (ČSSD)

Lidovky.cz: Návrh na řízení s poslancem Volný podepsalo deset poslanců, vy jste však mezi nimi nebyl. Proč?

Protože jsem byl účastníkem konfliktu, tak z něj nechci dělat ještě většího mučedníka, než ze sebe dělá on. A protože jsem byl ujištěn od kolegů, kteří se mě zastali, že to udělají, nepokládal jsem za nutné se k tomu připsat. Nehledě na to, že mám v tuto chvíli jiné starosti. Neprobouzím se s pocitem, že bych pana Volného chtěl řešit.

Lidovky.cz: Budete sledovat, jak výbor s návrhem naloží?

Určitě to budu sledovat, takovým praktikám by se mělo čelit. Předpokládám, že vyslechnou všechny zúčastněné, takže mě mandátový a imunitní výbor asi předvolá. Pokud to udělá, nemám žádný důvod nepřijít. Nemám co tajit. Neřeknu nic jiného, než co se stalo. Nebudu nic přidávat, ale ani nebudu nic ubírat.

‚Nebojím se nikoho, ani pana Volného‘

Lidovky.cz: Víte, co je zajímavé? Podle stenoprotokolů řekl pan poslanec Volný pojďte ven až ve své reakci na váš projev od řečniště. Přitom to už jste vy mluvil o tom, aby na nikoho „pojďte ven“ nekřičel. Jak se to tedy odehrálo?

Při projevu pana Volného už někteří bušili do lavic, protože nevybíravě řval na pana Hamáčka. Bylo to za čárou. Proto, když odcházel z řečniště, zavolal jsem na něj, ať toho nechá (stenoprotokoly to zaznamenaly jako „Poslanec Birke reaguje z pléna“, pozn. aut.). Patřilo to jemu, to nepopírám. A protože mám výrazný hlas, zareagoval na to tím, že na mě zavolal „pojď ven!“.

Lidovky.cz: Co bylo dál?

Následovaly dvě tři technické poznámky kolegů poslanců. Teprve v tu chvíli mi došlo, co se vlastně stalo. Že tam nějaký člověk řval na druhého poslance, aby šel ven. Je to faux pas. Proto jsem šel na mikrofon, abych ho znovu požádal, aby toho nechal. Na to on zareagoval u mikrofonu, že jsem já jsem ten agresivní (podle stenoprotokolů se ptal Volný Birkeho, co na něj pořvával, Birke odvětil, že to bylo „Už běž pryč“, pozn. aut.), abych šel ven a že podle toho se mnou bude jednat.

Lidovky.cz: Jak jste rozuměl tomu, abyste šel s panem poslancem Volným ven?

Jestli to znamenalo, že si to vysvětlíme ručně, nebo jestli si to chtěl vysvětlit argumentačně, nedokážu posoudit. Každopádně takové věci by se měly odehrávat na plénu u řečnického pultu, a ne že si budeme vzkazovat, abychom si to šli vyříkat ven. Já jsem se prát nepřišel. Na druhou stranu se ničeho nebojím, ani pana Volného. V komunální politice už mi vyhrožovalo hodně lidí, jsem na to relativně zvyklý (Birke je i starostou Náchoda, pozn. aut.).

Volný se prát nechtěl Poslanec Lubomír Volný (SPD) odmítá, že by se chtěl s poslancem Birkem prát. Měl prý na mysli, aby si šli spor vyřešit slovně mimo sál sněmovny. „Vůbec nechápu, proč jsou z toho lidi tak vzrušení. My máme chodit ven, nemáme se ve sněmovně hádat o věcech, které jsou ve své podstatě osobní nebo ideologické povahy, když se řeší nějaký zákon,“ řekl Českému rozhlasu, jenž na podnět pro mandátový výbor od desítky poslanců KDU-ČSL, STAN a TOP 09 upozornil.

Sám si naopak stěžoval na chování poslanců, kteří během jeho projevu hlučeli. „Místo toho, aby dali svůj nesouhlas najevo nějakou demokratickou metodou, třeba odchodem ze sálu nebo formou další poznámky, tak začali ječet, bučet, mlátit do stolu a chovat se jako paviáni,“ řekl.

Lidovky.cz: Zapadá konfrontace s panem poslancem Volným do běžného dění ve sněmovně, nebo je to něco výjimečného?

Byl to exces, který byl podle mého názoru vyvolaný aktuální situací, tématem a projednávaným zákonem. Je obecně známo, že pánové z SPD jdou někdy na hranu. Už jsme na to zvyklí. Ale tohle už bylo za hranou. Když čtu jejich vyjádření, snaží se to hodit na mě a udělat ze mě viníka. Oni by si moc přáli, aby mi ulítly nervy a hrábnul po něm (poslanci Volném), protože pak bych to celé prohrál.

Lidovky.cz: Máme očekávat, že na sebe budou poslanci takto křičet častěji?

Jestli jo, tak jsme parlamentem nikoliv střední Evropy, ale východní Evropy. Je to absolutně nepřijatelné. Pojďme se přít o ideologii. Pojďme se přít o to, co je pravé, co je levé, ale přece si nebudeme vyhrožovat. Nebudeme si snad říkat, že si to vysvětlíme venku.

Lidovky.cz: Měl jste s panem poslancem Volným za poslední týden možnost setkat se a v klidu si to vyříkat?

Ne. Ale v těchto věcech jsem velkorysý. Když ho potkám, pokud mě vůbec pozdraví, tak nemám problém. Nevidím rudě, i když to ze mě celá řada lidí dělá. Ano, jsem prudší, ostřejší a hlasitější, to se ví, ale nejsem rváč. Ale on je přesvědčený o své nevině, že to já jsem ho vyprovokoval.