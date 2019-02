Hlasovali jste pro syrské sirotky? Máme vaše IP adresy, reagovalo SPD

PRAHA Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie na své facebookové stránce vytvořilo ve středu anketu, zda by Česká republika měla přijmout sirotky ze Sýrie, Afghánistánu či Pákistánu. Hlasovalo v ní 72 procent lidí kladně, tedy pro tu možnost, že by Česko osiřelé děti přijmout mělo. Politické hnutí v čele s Tomiem Okamurou následující den přidalo příspěvek, kde děkuje za zpětnou vazbu a oznámilo, že má IP adresy všech, kteří hlasovali pro možnost „ano“.

„Děkujeme za zpětnou vazbu. Máme IP adresy všech, kteří hlasovali pro možnost ‚ANO‘ a již jsme je předali paní europoslankyni Šojdrové. Až bude mít těch cca 2200 syrských, afghánských a pákistánských sirotků, tak se vám neprodleně ozve,“ napsalo politické hnutí SPD ve čtvrtek dopoledne na svém facebookovém účtu. Už před polednem však příspěvek zmizel.

Hnutí příspěvkem reagovalo na středeční anketu, ve které položilo otázku: „Měla by Česká republika přijmout syrské, afghánské či pákistánské sirotky, jak prosazuje europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová?“ Politická strana nejspíš nečekala, že až 72 procent bude v anketě hlasovat kladně. Předseda hnutí Tomio Okamura totiž otevřeně hlásá, že je proti přijetí sirotků a strana si na protimigrační politice zakládá.

Příspěvek hnutí SPD, v kterém strana reaguje na výsledky ankety.

„Ty IP adresy nám mj. pomohla zjistit paní ministryně z ANO Nováková. Jasně nám řekla: ‚Čím více lidí hlasuje pro přijetí sirotků, tím více IP adres se mi podaří zjistit‘. Má úplnou pravdu a my ji děkujeme za pomoc. I tentokrát ukázala, že je opravdovou expertkou,“ napsalo hnutí.

Že se SPD příspěvkem snažilo o vtip, potvrzuje i komentář strany pod příspěvkem: „Ano, ‚vyhrožování humorem‘ je strašný zločin. Měl byste to ihned oznámit na příslušných úřadech,“ reaguje SPD ironicky na komentář směřující proti straně.

Europoslankyně Michaela Šojdrová, o které SPD ve své anketě píše, reagovala pod anketou komentářem: „Děkuji, že se touto otázkou také zabýváte. Věřím, že jste ochotni pomáhat lidem. Sám Váš předseda pochází z jiné země a v životě to neměl lehké, tak by to mohl pochopit.“