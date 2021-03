‚Jste gestapáci! Pojďme si všichni sundat roušky.‘ Na náměstích v Praze to vřelo, policisté udrželi dav na uzdě

Praha Nedělní demonstrace proti vládnímu opatření byly prosycené frustrací. Odhadem zhruba 500 lidí se v Praze sešlo vyjádřit nesouhlas s opatřeními kvůli koronaviru, a to i navzdory zákazu pohybu mezi regiony. Došlo i na potyčky s policií, ta neustoupila a dožadovala se nutných dokladů. Podívejte se na dění v centru metropole očima redaktorky serveru Lidovky.cz.

„Bydlíte na Václavském náměstí? Ne? Omlouvám se, nemůžu vás pustit,“ opakuje stále dokola policistka na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Je jedna hodina a ‚pod koněm‘ začíná za slunečného počasí demonstrace iniciativy My společně. Maximální kapacita 100 osob je ale již naplněná a policisté proto nepouští ani občany Prahy, pokud nebydlí přímo na náměstí.



Okolo dolních zátaras se shromažďuje stále více demonstrantů, někteří drží transparenty nebo českou vlajku. Hygienická nařízení zde respektuje málokdo – respirátor má zhruba polovina lidí, rozestupy nedodržuje nikdo. Celkem tu stojí asi 200 osob. „Já nemůžu nosit respirátor celý den v kuse, to je protiústavní,“ dohaduje se jeden z demonstrujících se strážníkem.



Z davu lidí, které policie nepustila výše, je cítit frustrace a vztek. Hlasitější demonstrující nešetří nadávkami. „Jste gestapáci! Je to jak sedmnáctého listopadu!“ křičí mladá žena na mlčící strážníky. Zatímco organizátoři demonstrace pouští českou hymnu, z policejního megafonu zní výzvy k dodržování pravidel. Dav začíná pískat a cinkat klíči. Policisté nijak nezasahují, stále dokola ovšem vyzývají k nasazení respirátorů. K situaci se nikdo ze strážníků vyjádřit nechce. „Obraťte se na policejního mluvčího,“ sděluje policista stroze.

Podle vládního nařízení by na demonstraci neměl být nikdo, kdo nemá trvalé bydliště v Praze. To však mnozí porušili. „Přijel jsem ze severu Čech, autem. Nikdo mě nekontroloval,“ říká zhruba čtyřicetiletý muž držící českou vlajku. „Jsem Jihlavák,“ křičí hrdě jiný protestující.

Na otázku, proč přijeli, většina demonstrujících říká, že mají vládních opatření dost. „Štve mě ta neexistující struktura státu,“ popisuje asi třicetiletá žena. „Mám už rok děti doma. To vám připadá normální?“ říká muž vedle ní. „Nejste od tajné policie?“ ptá se vzápětí podezřívavě. Svá jména ani profese nechce uvádět nikdo, bojí se možných sankcí. Téměř všichni mají v rukou mobily a demonstraci si natáčí.



Nejčastějším tématem, o kterém se lidé baví, je rodina. „Máte doma děti?“ ptá se žena policisty. „A vám to nevadí, že nemůžou do školy? Že je chtějí očkovat jedama?“ Její kamarádka si vzápětí stěžuje, že je na demonstraci málo mužů. „Samý ženský. Lidi se bojí. Měla by tu s námi být celá Praha!“ křičí nespokojeně. Že by sama svou účastí na podobné akci mohla ohrozit své blízké si zřejmě nepřipouští.

Pojďme si sundat roušky

Demonstrace se oficiálně ruší po zhruba patnácti minutách. Dav se hromadně přesouvá na Staroměstské náměstí, kde protest pořádá iniciativa Chcípl PES. I zde jsou však zátarasy, a to ze všech sousedících ulic. Strážníci pouští na náměstí všechny, kdo mají trvalé bydliště v Praze. Je tu ovšem zhruba třikrát více než maximální stovka osob. Demonstrující se znovu hádají s policisty.

Ačkoli organizátoři před zahájením akce zdůrazňovali, ať se lidé chovají ke strážníkům slušně, dochází k ostrým potyčkám. Například v moment, kdy jeden z policistů před Mariánským sloupem říká mladé ženě, ať si nasadí roušku. „Mě to obtěžuje! Nemůžu s tím dýchat!“ odmítá žena a okolo dvojice se tvoří hlouček lidí, kteří ji verbálně podporují. „Pojďme si všichni sundat roušky!“ vyzývá muž, což vzápětí demonstrující kolem něj za vítězného pokřiku učiní. Rezignovaný policista odchází.

Po asi deseti minutách od oficiálního začátku akce dochází k eskalaci u zátarasů. Demonstrující z obou stran křičí na policisty, ať nechají na náměstí projít zbytek lidí. Někteří se snaží zábrany překonat. Před orlojem stojí těžkooděnci, nikdo však nezasahuje. Vzápětí policie ohlašuje, že demonstrace se ruší a vyzývá účastníky, aby se rozešli.



Mnozí z nich začínají policisty verbálně napadat, organizátoři ale vyzývají ke klidu a zastávají se policistů. „Oni za to nemůžou! Mně je těch kluků líto!“ říká muž na pódiu, zatímco jeho projev přehlušují policejní megafony. Následně oznamuje, že se demonstrace přesune na Petřín.

Dav ještě stihne zazpívat českou hymnu, následně se rozchází. Z reproduktorů hraje Karel Kryl a policejní auta projíždí řídnoucím náměstím. „Veřejnost je s námi,“ křičí jeden z posledních účastníků a jeho vrstevníci mlčky přikyvují.