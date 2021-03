Poslance Volného zadržela policie, odmítal si nasadit roušku. Informaci potvrdil Hamáček

Volný je poslancem od voleb v říjnu 2017. Zvolen byl jako jednička kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura v Moravskoslezském kraji. Ve Sněmovně je členem řady podvýborů a také členem vyšetřovací komise k OKD. Před odchodem z SPD byl mimo jiné místopředsedou výboru pro evropské záležitosti.

Po odchodu z SPD vstoupil do hnutí Jednotní - alternativa pro patrioty, které podle něj vytvořila bývalá členská základna regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje. Letos v únoru oznámil, že chce s kolegou Bojkem sjednotit národovecké a vlastenecké síly pro říjnové volby do Sněmovny v seskupení Volný blok Česká suverenita.

V letech 2016 až 2020 byl členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Volný se narodil 3. července 1973 v Ostravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor tělesná výchova a technická výchova. Poté pracoval jako učitel na základních školách, řadu let pobýval v zahraničí a také podnikal.

Volný vedl regionální klub SPD v Moravskoslezském kraji. V únoru 2019 ho předsednictvo hnutí zrušilo s odůvodněním, že v něm byly porušovány stanovy a krácena demokratická práva členů. Již dříve někteří členové klubu Volného styl vedení kritizovali. Volný po zrušení klubu na facebooku oznámil, že plánuje kandidovat proti Tomiu Okamurovi na předsedu SPD.

Volný byl v minulosti několikrát kritizován za své výroky, například o migraci. Počátkem února 2019 při sněmovní debatě o návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka Volný mluvil o hrozbách spojených s migrací do EU a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači. Jeho vystoupení někteří poslanci provázeli boucháním do lavic.

Volný na sebe upozornil také například tím, že v den sedmého výročí úmrtí exprezidenta Václava Havla si na svůj facebookový profil napsal: „ Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel."

V roce 2019 v den 20. výročí vstupu ČR do NATO napsal na svém facebookovém profilu, že NATO je teroristický pakt, který páchá zločiny proti lidskosti.

Například v dubnu 2018 jeho výrok, kdy pohrdavě hovořil o zahraničním výměnném programu pro studenty Erasmus, pobouřil některé školy i studenty. Volný mj. řekl, že "kampusoví povaleči", jak nazval studenty, nepoznají realitu, protože žijí "ve zlaté kleci".

Volný mj. řekl, že "kampusoví povaleči", jak nazval studenty, nepoznají realitu, protože žijí "ve zlaté kleci". V médiích se v minulosti také objevily informace, že Volný pronajímá byty ve dvou zchátralých domech v romském ghettu v ostravské čtvrti Přívoz a od nájemců inkasuje peníze ze státních příspěvků na bydlení. SPD přitom příjemce dávek označovala za parazity.

Policie se zabývala lednovou potyčkou Volného ve Sněmovně. Poslanec konflikt rozpoutal při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Policie se strkanicí u pultu předsedajícího zabývala pro podezření z výtržnictví, věc následně předala k přestupkovému řízení. Mandátový a imunitní výbor Volnému uložil pokutu, proti které se poslanec odvolal. Má zaplatit jeden měsíční poslanecký plat, tedy zhruba 90.800 korun. Jde o nejvyšší možný postih. Volný tvrdí, že mu výbor neumožnil řádný proces, v němž by se mohl obhájit.

V něm stojí, že se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu, což je experimentální lék proti covidu. Součástí spiknutí má být podle příspěvku Volného vražda několika pacientů. Policie dnes po demonstraci na pražském Václavském náměstí zadržela jejího spoluorganizátora, poslance Volného. Důvodem bylo to, že si Volný podobně jako při svých vystoupeních ve Sněmovně opakovaně odmítal nasadit povinnou ochranu obličeje, řekl televizi ministr vnitra Jan Hamáček.