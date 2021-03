Policie obrací autobusy s demonstranty, pozvánky na pohovor u poslance jako výmluvu neuznává

PRAHA Policie zastavuje na hranicích okresů autobusy s lidmi, kteří směřovali do Prahy na demonstraci. Policisté přitom neuznávají například záminku cesty na výběrové řízení asistenta poslance, za které se jedna z akcí maskuje.

Desítky lidí z Karvinska a Ostravska se v neděli vypravily na ohlášené demonstrace proti vládním opatření v Praze na Václavském náměstí. Policie podle informací serveru iDnes.cz autobusy s demonstranty zastavila na hranici okresů a poslala je zpět, případ předá ke správnímu řízení.

Autobusy podle serveru iDnes.cz nabraly první cestující v brzkých ranní hodinách, konktrétně se tak stalo v šest hodin v Karviné, další zastávkou byla Orlová. To ale neuniklo pozornosti policistů, kteří konvoj sledovali. Do Ostravy výprava už nedojela. Hlídky totiž čekaly na moment, kdy se autobusy dostanou přesně na hranici okresů Karviná a Ostrava, následně oba vozy zastavily a vrátily zpět. Vše se obešlo bez pokuty, případ ale poputuje od policie do správního řízení.

První ze dvou nedělních pražských demonstrací organizuje poslanec Lubomír Volný, který také nabízí možnost zamaskovat cestu demonstrujících jako „cestu na výběrové řízení na pozici asistenta poslance.“



„Policie nám řekla, že pozvánky na výběrové řízení asistenta poslance (za které se akce maskuje, pozn. red.) neuznává a že předpokládá, že obcházíme vládní nařízení zakazující vycestování z okresu,“ řekl jeden z odmítačů koronavirových opatření pro iDnes.cz. Protestující se chystají na demonstraci i z jiných krajů – například z Plzeňského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje.

V Praze se konají v neděli celkem dvě demonstrace. Na akci, kterou svolala iniciativa Chcípl PES, zase organizátoři vystavovali účastníkům dohody o provedení práce na místě. V nabídce byl například úklid nebo pomoc při organizaci. Iniciativa vyzvala účastníky, aby se snažili policii co nejvíce vyjít vstříc. „Oni (policisté) za to nemohou,“ uvádí iniciativa na svých stránkách.



Snahy o obcházení opatření zřejmě jen tak nezaberou. „Účast na demonstraci není důvod pro opuštění okresu,“ podotkl v úterý ministr vnitra Jan Hamáček. Pražská policie je podle svého mluvčího na demonstraci připravená. „Cílem bezpečnostních opatření bude především zajištění klidu, veřejného pořádku a dohled nad dodržováním vládních nařízení,“ uvedl k demonstraci mluvčí Jan Daněk.