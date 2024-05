Česko opět zažilo silnou polární záři, jak astronomové předpověděli

THE BIG ONE: This is the today's Sun from Earth. Right, when you look through a 1-meter telephoto lens, safely covered with an appropriate solar filter. On the bottom right part of the solar face, you can see a truly huge sunspot AR3664, one of the biggest I have ever seen in my life. More than 15 Earths could be now in a row across this huge sunspot. And there is more: This region was super active the last two days, producing many solar flares which could cause some geomagne...tic storms during the next days, and perhaps some auroras visible even from mid-latitudes. Well, let's see...

TA VELKÁ: Tohle je dnešní Slunce při pohledu ze Země. Pochopitelně až při pohledu přes 1metrový teleobjektiv, bezpečně zakrytý vhodným slunečním filtrem. V pravé spodní části slunečního disku můžete vidět skutečně obrovskou sluneční skvrnu AR3664, jednu z největších, jakou jsem kdy v životě viděl. Přes ní bychom mohli natáhnout v řadě více než 15 Zemí. A je toho víc: Tato oblast byla poslední dva dny velmi bouřlivá a vyprodukovala mnoho slunečních erupcí, které by mohly během příštích dnů způsobit geomagnetickou bouři a možná i nějaké polární záře viditelné dokonce i ze středních zeměpisných šířek. No, uvidíme...

