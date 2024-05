Polární záře, potíže s komunikací. Zemi zasáhla obří geomagnetická bouře

Geomagnetická bouře, kterou zaznamenává NOAA, dosáhla nejvyššího pátého stupně. Bouři, která by měla pokračovat i v sobotu a v neděli, způsobují solární erupce.

NOAA vydal varování před možnými negativními dopady bouře. Fenomén může způsobit problémy například systémům satelitní navigace. Při obdobně silné bouři z roku 2003 zaznamenaly problémy elektrické distribuční sítě a transformátory ve Švédsku a Jižní Africe.

„Ani jedna ze slunečních erupcí posledních dní nebyla nijak oslnivá svou rychlostí ani velikostí. Byla to ale tak dlouhá a nepřerušená série erupcí, že se všechny promíchaly a vytvořily první superbouři za více než 20 let,“ řekl AFP profesor vesmírné fyziky na univerzitě v Readingu Mathew Owens. Vysvětlil, že obvykle jsou polární záře viditelné jen v okolí pólů, ale čím jsou bouře silnější, tím blíže k rovníku jsou záře patrné.

Geomagnetickou bouři, která zasáhla Zemi, mohou někteří lidé nepříznivě pocítit. Podle některých starších studií může mít tento jev vliv třeba na pozornost. Základním průvodním jevem geomagnetických bouří je polární záře. Při nižších stupních se vyskytuje jen v polárních oblastech, tentokrát však byla vidět na celém území Česka, řekl Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Ostatní průvodní jevy člověk nepozná, živé organismy včetně člověka jsou však na geomagnetické pole citlivé. „Nejsem fyziolog, ale předpokládám, že to je otázka nervozity, nepozornosti a podobně,“ řekl Suchan. Některé studie podle něj poukazovaly na vyšší výskyt infarktů nebo statistiku dopravních nehod. „Na druhou stranu ty práce jsou poměrně staré, třeba 20 až 30 roků, a naše společnost se mění,“ podotkl vědec. Je potřeba si také uvědomit, že takzvané kosmické počasí je jen jedním z faktorů, které člověka ovlivňují.

Sluneční aktivita, o které NOAA mluví, zahrnuje uvolňování energie ze slunce, která cestuje vesmírem a nakonec dosáhne Země. Když toto záření zasáhne magnetickou sféru obklopující planetu, způsobí změny ve vrstvě horní atmosféry Země. Tyto změny mohou přímo ovlivnit satelity a další kosmické lodě na oběžné dráze, změnit jejich orientaci nebo potenciálně poškodit jejich elektroniku.

Změny mohou ovlivnit letadla i armádu

Kromě toho mohou změny v ionosféře blokovat nebo zhoršovat rádiové přenosy, které se snaží projít atmosférou a dosáhnout satelitů. A mohou také zabránit tomu, aby se rádiové přenosy úspěšně odrazily od vrstvy horní atmosféry, ionosféry – což někteří rádioví operátoři běžně dělají, aby zvýšili dosah svých signálů.

První dopady „vesmírné bouře“ už hlásí například společnost Starlink Elona Muska. Firma v sobotu varovala před „zhoršenou službou“ právě kvůli největší geomagnetické bouři za posledních dvacet let. Starlink vlastní přibližně 60 procent ze zhruba 7 500 satelitů na oběžné dráze Země a je tak dominantním hráčem na poli satelitního internetu. Musk již dříve v příspěvku na webu X uvedl, že satelity Starlinku jsou kvůli geomagnetické bouři pod velkým tlakem, ale zatím se drží.

Historické geomagnetické bouře V roce 1989 vedla událost vesmírného počasí k masivnímu výpadku proudu v kanadském Quebecu na více než devět hodin poté, co geomagnetické fluktuace poškodily transformátory a další důležitá zařízení. Největší známá geomagnetická bouře v historii, známá jako Carringtonova událost z roku 1859, způsobila jiskru a požár telegrafních stanic.

Vědci očekávají, že geomagnetické poruchy by mohly ovlivnit kritickou technologii používanou letadly, zaoceánskými plavidly a také v zemědělství a ropném či plynárenském průmyslu. Mohly by ovlivnit také krátkovlnné rádiové vysílání používané mimo jiné armádou a dokonce i radioamatéry, kteří všichni spoléhají na vysokofrekvenční rádiové vlny, které by podle NOAA mohla bouře rozptýlit.

„Většině lidí tady na zemi se ale nic nestane,“ cituje agentura AP vědce z NOAA Roba Steenburgha. Kvůli bouři jsou vidět polární záře i v místech daleko více na jih, než je obvyklé.

Vesmírné počasí může ohrozit také energetické sítě. NOAA tento týden publikovala výstrahu podle které očekává „možné rozšířené problémy s řízením napětí“ a že „některé ochranné systémy mohou omylem vyřadit klíčová aktiva z energetické sítě“.

Výpadek elektrické sítě může mít kaskádové účinky například na funkci mobilních telefonů. Mobilní věže totiž mohou ztratit energii, stejně tak jako datová centra, která hostí webové stránky a jejich informace.

V říjnu například vedla extrémní geomagnetická bouře silnější než ta, která se předpovídala na tento víkend, k výpadkům elektřiny ve Švédsku a poškození výkonových transformátorů v Jižní Africe, uvedl SWPC.

Polární záře v Česku i v noci na neděli

Lidé pozorovali polární záři také v Česku, pod příspěvek Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X lidé připojili desítky fotografií se zaznamenanou polární září. Podle příspěvků ji pozorovali mimo jiné v Plzni, Českém Krumlově, na severní Moravě, v Olomouci, ale i v Brně či na Blanensku.

„V nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli jsou šance k zaznamenání či i spatření polárních září ze středních zeměpisných šířek, tedy i z Česka a Slovenska. Důvodem je bouřlivá aktivita Slunce, které za poslední den vyprodukovalo deset silných erupcí. Oblaky plazmatu by měly zasáhnout naši planetu v průběhu pátečních nočních hodin a způsobit geomagnetické bouře trvající pravděpodobně přes celý víkend,“ uvedl už dříve astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Polární záře, které lze z Česka pozorovat, bývají obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je podle Horálka mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze a celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. „V Česku a na Slovensku nečekejte jasné záře jako v severských oblastech, obvykle jsou zaznamenatelné jen fotograficky a očima je těžké je spatřit, mimo jiné i kvůli přemíře škodlivého světelného znečištění z měst,“ řekl Horálek.