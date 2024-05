Záhadný předmět na noční obloze překvapil fotografy čekající na polární záři

Druhá květnová noc měla být vhodná pro pozorování polární záře. K nebi proto krátce po setmění hleděly celé zástupy fotografů, aby neobvyklou podívanou zachytily. Na sociálních sítích ale způsobil rozruch nečekaný vetřelec z nebes.

Řada svědků totiž na tmavé obloze sledovala podlouhlý svítící předmět rychle se pohybující od jihu k severu. Kolem něj se tvořil jakýsi mlžný opar. „Co je zase toto? Už po nás jdou? Nebo Elon vláčí nějaký vesmírný šrot na oběžnou dráhu?“ napsal uživatel sítě X Vladimír Pipas pozorující nebe na východním Slovensku.

„Během čekání na případné focení polární záře jsem na Trutnovsku pozoroval přelet zajímavého svítícího objektu s obláčkem putující z jihu na sever,“ přidal se Lukáš Ronge z Čech. „UFO nad Ukrajinou. Objekt na noční obloze natočili obyvatelé Oděsy, Kyjeva, Sumy a západních oblastí,“ napsal dokonce ukrajinský zpravodajský 5 kanál.

Meteopress @MeteopressCZ ☄️Včera zachytily naše kamery druhý stupeň rakety Falcon 9, jak vypouští přebytečné palivo. Takto ji viděla při severním obzoru například naše kamera v obci Stanča na východě Slovenska. @MeteoStanca @MeteopressSK @MeteopressEN https://t.co/rRnFzI5G70 oblíbit odpovědět

S vysvětlením rychle přispěchali astronomové. Potvrdili domněnky některých pozorovatelů, že šlo o část rakety Falcon 9 společnosti Space X, která včera odstartovala do vesmíru. Druhý stupeň rakety se po úspěšném startu oddělil a následně shořel v atmosféře. „To, co jste mnozí viděli, byl druhý stupeň rakety Falcon 9 na polární dráze vypouštějící přebytečné palivo před vstupem do atmosféry,“ uvedl známý fotograf a astronom Petr Horálek.