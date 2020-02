Policie navrhla obžalovat rodiče vietnamských chlapců utonulých v jezeře Lhota

Lhota (u Prahy) Policie navrhla obžalovat rodiče dvou vietnamských chlapců, kteří předloni utonuli v jezeře Lhota u Prahy, uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková. Na ukončení vyšetřování upozornil server Novinky.cz. Stíhaným podle dřívějších informací hrozí až šest let vězení.

Nováková řekla, že kriminalisté 6. února podali návrh na obžalobu tří lidí na Okresní státní zastupitelství v Mělníku. „Byly to tři osoby, jsou to rodiče nezletilých, kteří byli na místě, když k utonutí došlo,“ uvedla. Podle Novinek.cz jde o dvě matky a jednoho otce, to ale mluvčí nepotvrdila.

Kriminalisté už předloni obvinili dvě ženy a muže z usmrcení z nedbalosti. Podle Novinek.cz vyšetřování prodlužovaly mimo jiné stížnosti na ustanovení obhájců, které musel řešit krajský soud.

Chlapci se na přírodním koupališti utopili předloni 2. srpna. Ve vodě je našli potápěči asi po dvou hodinách od nahlášení, že zmizeli. Případ vyvolal velkou pozornost, neboť podle některých médií personál areálu otálel s pomocí rodičům, kteří děti hledali, matkám dětí prý nikdo nevěnoval pozornost. Ředitel areálu Robert Nedvěd to tehdy odmítl.

Několik dní po tragédii se na koupališti sešlo asi 150 lidí na pietní akci za utonulé chlapce. Kolem dřevěného kříže u lesní cesty účastníci položili květiny a svíčky. Hrála harmonika, někteří lidé tiše zpívali a podle vietnamského zvyku házeli na pietní místo hrsti rýže.