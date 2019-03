Policie ukončila zásah na radnici v Brně. Vyšetřovatelé se zajímaly o veřejné zakázky

BRNO Policie v sobotu kolem 6:30 ukončila zásah na radnici Brno-střed. Začal ve čtvrtek ráno, vyšetřovatelé se zajímali o zakázky na odboru investic. V pondělí už bude úřad v plném provozu, napsala mluvčí radnice Kateřina Dobešová. V sobotu jsou v budově v Dominikánské ulici naplánované svatební obřady.

V noci na pátek policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pro pět z nich žádá státní zastupitelství vazbu. Podle některých médií je mezi zadrženými také radní Jiří Švachula (ANO), který má na starosti investice.



Návrh na vazbu se podle dnešních Lidových novin týká kromě Švachuly ještě tří podnikatelů ze stavebních firem a vedoucího investičního odboru Brna-středu Petra Liškutina. Jména ale oficiálně zatím nikdo nepotvrdil. O vazbě bude rozhodovat dnes soudce Městského soudu v Brně za účasti dozorového státního zástupce.

V pondělí se potkají radní Brna-středu. V úterý mimořádně zasedne kontrolní výbor, ve středu bude jednání zastupitelstva. Starosta čtvrti Vojtěch Mencl už v pátek řekl, že řízení investičního odboru převezme po Liškutinovi tajemník úřadu Petr Štika a začne hloubková kontrola dosud otevřených zakázek.

Policisté ve čtvrtek a pátek zasahovali na různých místech v Česku. Druhá větev případu podle dostupných informací souvisí s děním kolem mýtného tendru včetně schůzek mezi zástupci firmy Kapsch, místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Pojítkem obou větví by mohl být právě Švachula, který není jen řadovým komunálním politikem, ale také sponzorem ANO a členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo. Na antimonopolním úřadu byl v rozkladové komisi.

Vláda bude řešit odvolání Rafaje

Premiér Andrej Babiš nechtěl říct, zda se bude v pondělí vláda zabývat možností odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Je třeba počkat na to, s čím přijde policie, řekl Babiš novinářům na závěr své návštěvy Spojených států v pátek večer místního času (v noci na dnešek SEČ). Podle čtvrtečních informací serveru Novinky.cz policie podezřívá Rafaje a ředitele provozovatele mýtného systému Kapsch Karla Feixe z korupce.



„My dnes nevíme, co se stalo. Policie to vyšetřuje, je to na začátku, tak si počkejme na to, co se stane,“ řekl Babiš. Upozornil, že o celé záležitosti má informace pouze z médií.