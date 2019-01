Polský horor u nás nehrozí, tvrdí majitelé pražských ‚únikovek‘ po smrti 5 mladých dívek

PRAHA Provozovatele únikových her v Praze čekají rozsáhlé kontroly - důvodem je páteční tragédie, při níž v Polsku následkem požáru zemřelo při této aktivitě pět patnáctiletých dívek. Oni sami prý ale požární ochranu řeší dlouhé roky. Provozovatelé oslovení serverem Lidovky.cz tvrdí, že únikové hry jsou u nás bezpečné, na východ od Česka se prý ale hráči mohou ocitnout ve skutečné noční můře.

Zanedbaná bezpečností opatření při provozování únikové hry připravila minulý týden o život pětici patnáctiletcých Polek. Fenomén týmové zábavy, ve které se skupina lidí snaží dostat skrze hádanky k cestě z uzavřeného prostoru, dorazil do Česka už před několika lety. Jen v Praze se počet „únikovek“ šplhá ke stovce. Jak řeší bezpečnost autoři českých únikových her? A jak na ně tragédie, která v Polsku vedla k bleskové plošné kontrole a uzavírání her nesplňujících předpisy, dopadne?



Protipožární ochrana únikové hry nijak zvlášť nevymezuje, provozovatel se musí řídit stejnými předpisy jako další služby a obchody. Podle Květoslavy Skalské z odboru prevence generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR se však opatření mění podle míry požárního rizika. Doplňuje také, že hasiči samotní žádnou evidenci provozovaných únikových her k dispozici nemají, nebyl podle ní prozatím důvod věnovat jim zvláštní pozornost.

Sami tvůrci únikových her přiznávají, že přesná pravidla pro jejich byznys nejsou, ale doplňují, že bezpečnost řeší už na prvopočátcích plánování. „Já si požární ochranu dělám sám, na míru hře. Na začátku bylo podstatné vymyslet to tak, aby ani v případě požáru, který jsem si nepředstavoval ani v těch nejhorších snech, neexistovala žádná bariéra, která by bránila lidem dostat se ven,“ popsal serveru Lidovky.cz provozovatel dvou pražských únikovek Jaroslav Mašnica.

Úniková hra První tzv. 'únikovka' vznikla v Japonsku v roce 2007, odtud se později roznesla do celého světa. Své principy úniková hra přejímá z počítačových her, kde je hráč uvězněn v místnosti, popřípadě celé budově.



K tomu, aby se z ní dostal, se musí společně s dalšími spoluhráči důkladně zorientovat v daném prostoru, najít pomůcky a indicie. Ty hráčovi pomohou luštit úkoly a hádanky, jejichž úspěšné řešení je pro únik klíčové.



Únikové hry se často stylizují do různých období a témat. I v Česku je tak celá řada únikových her, kde se účastníci mohou ocintout ve středověku nebo třeba na kosmické stanici.



Podle něj je nejbezpečnější hráče v místnostech jednoduše nezamykat a dveře nechat otevřené, předejde se tak i případům, kdy z nějakého důvodu nemůže zákazníky pustit ven tzv. „roommaster“, tedy člověk, který pro hráče celou hru obsluhuje a dohlíží na její průběh. Mašnica také dodal, že při používání elektroniky v hádankách raději využívají přístroje využívající nízké napětí, které minimalizují riziko požáru na minimum.

Některé únikové hry ale ve scénáři pracují přímo s ohněm. Alexander Peške, tvůrce dvou her, jeden takovou provozuje. „Ve hře se pracuje se svíčkami, u kterých jsme extrémně opatrní. Přímo na nimi máme umístěné výkonné větráky, které se aktivují detektorem kouře a vše okamžitě sfouknou. Navíc máme přímo nad nimi kameru, abychom měli ze zázemí vždy perfektní přehled,“ popsal pro server Lidovky.cz Peške. Podle něj vývoj na trhu směřuje ke scénářům, kde se žádné dveře nezamykají.



Nezamykat a používat elektromagnety, radí majitelé

Tomáš Kučva, jehož firma provozuje v hlavním městě šest únikových her, nabízí trochu jiné řešení. „Už delší dobu dveře nezamykáme. Když už jsou ale na dveřích třeba velká zámky, jako ve středověkém žaláři, je to spíš na oko. Ve skutečnosti jsou totiž dveře zabezpečeny elektromagnety. Ve chvíli, kdy by se něco stalo, se jedním tlačítkem vypíná veškerá elektřina, a dveře se otevírají,“ řekl serveru Lidovky.cz Kučva.

Zdůrazňuje roli člověka, který zákazníky provádí hrou a sleduje je na kamerách. „Vizuální kontakt a pozornost by měl jakémukoliv nebezpečí předcházet,“ vysvětlil Kučva.

„Jsem si vědom toho, že jsou hry, kde podobné problémy vůbec neřeší. Fakt, že neřeší, zda odpovídají všemožných předpisům a bezpečnostním nařízením, je jedna věc. Hlavně ve státech na východ od nás jsem ale viděl lidi, kteří nepřemýšleli ani nad praktickou stránkou věci, tedy co by dělali, kdyby k něčemu došlo,“ varuje Kučva.



Dodává také, že provozovatelé jsou alespoň v Česku spolu často v kontaktu a témata bezpečnosti řeší. Z Ruska, Běloruska i Polska má ale horší zážitky. „V Rusku jdete do některých her už s pocitem, že skutečně můžete umřít. Takové extrémy u nás sice nejsou, ale i u nás jsou hry, které jsou hraniční,“ dodává Kučva s tím, že polská tragédie může pomoci některé nebezpečné postupy odstranit.

Nikdo z oslovených provozovatelů podle svých slov nebyl svědkem žádné podobné nehody, ani v menším měřítku. O kontrolách ze strany hasičů prý sice slyšeli, ale konkrétní zkušenosti s žádnou nemají. Shodují se ale, že v případě tragické události v polském Koszalinu proběhlo špatně téměř vše.

„Z dostupných informací to vypadá, že tam byla unikající plynová karma a navíc vadná elektroinstalace. Mnozí provozovatelé, kteří se snaží hry dělat s co nejmenšími náklady, jsou schopni si elektroinstalace dělat sami, třeba podle videí na YouTube. Nakoupí třeba techniku z Číny bez jakýchkoliv certifikací a prostě ji strčí do zásuvky, vzniká tak ohromné riziko. Nehledě na zamčené dveře,“ upozorňuje Kučva.



Podle něj na polské tragédii navíc měla výrazný podíl nepozornost operátora hry, který měl navíc podle prvních informací sledovat více her najednou. To je podle Kučmy v Česku zcela nestandardní - se situací, kdy by jeden člověk obsluhoval více her najednou, se prý u nás ještě nesetkal. Je si ale vědom toho, že na trhu jsou i výjimky.



Hasiči: Odpovědnost jde za provozovateli únikových her

Podle odboru hasičské prevence leží odpovědnost za bezpečný chod hry jednoznačně na jejím provozovateli, zavazuje ho k tomu zákon o požární ochraně.



Jak se pravidla hlavně v Praze při provozování únikových her dodržují, se rozhodli speciálně kontrolovat pražští hasiči, kteří si jich několik vytipují a podle výsledku zváží další případné kontroly. Oznámil to v pondělí jejich mluvčí Martin Kavka.

Skalská na dotaz serveru Lidovky.cz uvedla, že generální ředitelství hasičského záchranného sboru žádné konkrétní statistiky kontrol u únikových her neeviduje. „Tyto provozovny jsou zařazovány do plánu kontrol HZS krajů stejně jako kontroly jiných provozovaných činností v hotelech, obchodních centrech, nemocnicích, školách apod.“ uvedla Skalská.

V Polsku podle serveru Gazeta.pl v reakci na tragédii v Koszalinu hasiči rovnou uzavřeli po masových kontrolách požárního zabezpečení po celé zemi 26 únikových her, v dalších třiatřiceti případech byl udělen trest.