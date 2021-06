Zmrzlina za tisícovku. Kavárny i restaurace se zapojují do sbírek na postižené tornádem

PRAHA, PLZEŇ Po desítkách tisíc korun z denní tržby teď posílají gastro podniky po celém Česku na konta pomoci tornádem postiženým lidem a oblastem na jižní Moravě.

Princip pomoci je jednoduchý – přijďte v co největším počtu, hodujte, konzumujte, utraťte co nejvíc, celá tržba putuje na vybraná konta pomoci. A lidé na to slyší, neváhají utratit za nabízené pokrmy, pití a služby několikanásobně vyšší částky, než skutečně stojí.



„Zmrzka, která pomáhá,“ vyzvala hosty k nedělnímu dobročinnému nákupu jako jedna z prvních Dobřanská kavárna v západočeských Dobřanech (na snímku), podobná výzva se však šíří už celým Českem. „Zájem byl nečekaně velký. Akci jsme narychlo připravili v sobotu a v neděli už to jelo. Lidé často platili mnohem víc za zmrzlinu i dávali vedle do kasičky,“ popsala nečekaný úspěch majitelka kavárny a v širokém okolí vyhlášené zmrzlinárny Lenka Žďánská.

K nejštědřejším patřil muž, který koupil kopeček zmrzliny v běžné ceně 25 korun za tisíc korun. V kavárně a na stánku u fotbalového hřiště vybrali dobřanští zmrzlináři celkem přes 27 tisíc korun, částku „zaokrouhlili“ na 35 tisíc a rozhodli se poslat nadaci Via, která za víc než dvě desetiletí své existence podpořila přes 5,5 tisíce projektů v pětině všech obcí Česka a patří i k nejaktivnějším v pomoci tornádem postiženým na Břeclavsku a Hodonínsku.

Tržba vyšší než jindy

Neziskovce Člověk v tísni poslala celou denní tržbu z neděle síť všech šesti pražských kaváren Mamacoffee. „Souhrn tržeb ještě nemáme finálně vyčíslený, ale zájem lidí mě příjemně překvapil, tržby budou vyšší než jindy v neděli,“ uvedl provozní ředitel Mamacoffee Vojtěch Syrůček. S podobnou formou pomoci v těchto dnech přicházejí i mnohé hospody a restaurace po Česku. „Bylo to to první, co mě napadlo. Chtěl jsem lidi motivovat k nějaké takové formě pomoci. Kdybych sám byl v takové nouzi, určitě by mi ostatní také pomohli. Takže pondělní tržby jdou celé na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě,“ popsal provozovatel Hospůdky na Návsi v Plzni-Lhotě Jiří Škopek. Zatím ještě nevybral, komu konkrétně peníze pošle, zvažuje mezi Diecézní charitou a Českým červeným křížem. „Nechci poslat peníze někomu, kdo si z toho nechává pro sebe a peníze skončí kdoví kde,“ řekl Škopek.

Jeho výzva na Facebooku během dne posbírala mezi místními 70 lajků a k návštěvě hospůdky se okamžitě začali svolávat i lidé, kteří tam běžně nechodí. Někteří přiznávají, že se jedná o poněkud neobvyklou formu pomoci, ale právě tento způsob může být přijatelnější pro řadu lidí. Třeba takových, kteří nezvládají komunikaci či placení přes internet nebo nedůvěřují posílání peněz na konkrétní účty zveřejněné různě v médiích, přitom ale chtějí nějak pomoci a přispět.

Pojištěna jen polovina škod

Škody, které minulý čtvrtek večer utrpěli obyvatelé i celé obce na Břeclavsku a Hodonínsku při řáděním tornáda, se už odhadují na sumu čítající zhruba 15 miliard korun, nejspíš se vyšplhají až ke 20 miliardám. Pojištění nemovitostí a majetku však dle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy pokryjí pravděpodobně jen zhruba polovinu.

O to větší význam pro mnoho lidí má finanční a materiální pomoc organizovaná po celé republice. Finanční sbírky pořádají nejen zavedené a pro podobné krizové situace etablované neziskovky a společnosti.

Na okamžitou pomoc do tornádem zasažených oblastí má jít část peněz ze sbírek, v nichž se ke včerejšímu ránu sešlo přes 700 milionů korun.

Zřejmě zatím nejvíce peněz vybrala Diecézní charita Brno, která měla včera kolem desáté dopoledne na účtu 189 milionů korun. Částka roste také Nadaci Via, která dosud vybrala přes 164 milionů.

Sbírky pořádá také řada obcí a měst, přidali se i obchodníci. Například e-shop Košík.cz přišel ve spolupráci s Českou federací potravinových bank s projektem Dobroskutku – možností přispět konkrétní částkou přímo na e-shopu. S prosbou o pomoc se přímo na sociálních sítích obracejí na veřejnost i samotní postižení, včetně místních vinařů, jejichž vinohrady připomínají po řádění tornáda měsíční krajinu.