Pompeo má do Prahy dorazit v úterý, ve středu ho čeká jednání s premiérem Babišem

PRAHA Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dorazí do Česka podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka v úterý 11. srpna, následující den by měl jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Už během čtvrtka má do Prahy přiletět americký tým, který bude chystat detaily návštěvy, řekla serveru Blesk Zprávy vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO), která v době dovolené zastupuje Babiše.

Petříček ve čtvrtek Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl, že hlavními tématy jednání budou bezpečnostní spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy. Politici obou zemí proberou i obchodní vztahy a regionální spolupráci, protože kromě České republiky navštíví Pompeo ještě další tři státy střední Evropy - Polsko, Rakousko a Slovinsko.

Pompeova evropská mise: na programu bude trest pro Berlín za neplnění podmínek i pomoc Polsku Pompeo má do České republiky přijet v úterý. Následující den se má setkat s Babišem, vyloučeno není ani setkání s prezidentem Milošem Zemanem, řekla serveru Blesk Zprávy Schillerová. Pompeův tým podle ní přiletí do České republiky už ve čtvrtek. „V pátek na úřadu vlády budou zástupci obou týmů - českého a amerického - připravovat detailní program,“ doplnila Schillerová. Připomněla, že cesta šéfa americké diplomacie do České republiky byla dlouho plánovaná. „Měla se už odehrát na jaře u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války. Kvůli pandemii koronaviru byla ale odložena,“ uvedla. Americký ministr zahraničí má při návštěvě střední Evropy se svými partnery jednat také o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Předmětem hovorů má být podle zahraničních médií i bezpečnost mobilních sítí páté generace (5G) a s ní spojené vztahy s Čínou. Pentagon minulý týden oznámil, že na základě rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa stáhnou Spojené státy zhruba 12 000 vojáků z Německa. O přesun části jednotek usiluje mimo jiné Polsko, jehož metropoli má Pompeo navštívit v sobotu 15. srpna. Ve stejný den si Poláci připomenou 100. výročí bitvy u Varšavy.