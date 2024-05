Škody po požáru v Mionší jsou jen minimální, prales podle hasičů někdo zapálil

Podle mluvčího moravskoslezských hasičů Jakuba Kozáka zasáhl oheň přibližně hektarovou plochu a pronikl i do pásma nejvyšší ochrany lesa.

„Příčinou požáru byl lidský faktor. Experti, kteří se na místo po jeho uhašení vrátili, vyloučili technickou závadu i blesk,“ vysvětlil mluvčí Jakub Kozák.

Podle vedoucího Správy CHKO Beskydy František Jaskula je škoda po požáru v Mionší jen minimální.

„Hasiči byli velmi rychlí a šikovní. Musím je moc pochválit,“ uvedl Jaskula. „Škody tam jsou jen malé. Hořelo na ploše osmi set metrů čtverečních. Na místě se byli podívat lesníci i experti od hasičů,“ doplnil.

Podle něho vyslali ochránci přírody na místo své dva kolegy a Monší si prohlédl také revírník z Lesů ČR.

Přesná výše škod podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové závisí na vyšetřování hasičů. „Pokud se něco podobného stane, tak případ předáváme policii nebo hasičům, „ uvedla Jouklová.

„Díky zásahu hasičů se požár nerozšířil na velkou plochu. Oheň poškodil semenáčky i starší stromy, a protože je to bezzásahova oblast, prohořely i tlející kmeny. Mlady porost s největší pravděpodobností zajde, jak si s tím poradí ostatní dřeviny, to se ukáže časem,“ vysvětlila Jouklová.

Podle Jiřího Grody, oblastní ředitele Lesů ČR pro severní Moravu, je Národní přírodní rezervace Mionší mimořádně cenné území.

„V roce 2017 se stalo bezzásahovým, a tedy je určeno k samovolnému vývoji. To ponechání území bez zásahu má rozhodně své výhody, zejména pro biodiverzitu, nutno ale říci, že právě tyto území mají velké požární riziko. Mohli jsme to vidět nejen tady v Mionší, ale i při požáru Českého Švýcarska, kde velké množství ponechaného dříví právě způsobilo to, že hasiči se nemohli na místo dostat ani technikou, ani ničím jiným a požár se šířil daleko rychleji,“ uvedl České televizi.

Podle něho tam prohořela hrabanka, takže všechny nárůsty a mladé stromky pravděpodobně zahynou a poškození starých stromů se projeví zřejmě až později.

Hasili celou noc

Beskydský prales Mionší zachvátil požár v noci na čtvrtek. Oheň zasáhl zhruba hektarovou plochu. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Aby se hasiči dostali na místo požáru, využili pomoc policistů i správců rezervace. Vodu nosili na zádech, do těžkého terénu se totiž nedostala žádná technika.

Mionší je národní přírodní rezervace na Frýdecko-Místecku, je jednou z nejcennějších součástí CHKO Beskydy. Jde o rozsáhlý prales jehličnatých i listnatých stromů o rozloze zhruba 170 hektarů. Řadí se mezi největší pralesy v České republice.