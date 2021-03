Pozitivních testů ve firmách je mezi jedním a dvěma procenty. Jde o stovky případů

Praha Pozitivita testů ve firmách a podnicích je podle předběžných dat mezi jedním a dvěma procenty. Jde zhruba o stejný výsledek jako v plošném antigenním testování populace, které mohou lidé podstupovat každé tři dny, řekl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Zachycených pozitivních případů jsou řádově stovky.

Na tiskové konferenci ministerstva odpoledne Blatný doplnil, že testování neznamená, že firma může přestat dodržovat přijatá opatření. Oficiálně je testování pro velké firmy povinné od 3. března, pro střední podniky od 5. března. Celkově se povinnost týká asi tří milionů pracovníků.



V poslední době roste zátěž odběrových míst pro veřejnost, kam některé firmy posílají testovat své zaměstnance, což pak snižuje dostupnost volných termínů. Testování zaměstnanců firem nemá směřovat na odběrová místa pro veřejnost, zopakoval Blatný. Doporučuje buď samotest, nebo má firma uzavřít smlouvu s praktickým lékařem.

„Když je proveden samotest, tak jeho pozitivní nález je potřeba nahlásit buď lékaři, se kterým mám smlouvu, praktickému lékaři, nebo hygieně,“ uvedl ministr. Povinnost má podle něj zaměstnanec i zaměstnavatel. Negativní výsledky hlásí jen firmy, které chtějí žádost o příspěvek na testování. Zdravotní pojišťovně musí testy vykázat jednou měsíčně. Potom se počty testů do systémů ministerstva doplní zpětně.



Firma s otestovanými zaměstnanci nemůže podle Blatného přestat dodržovat opatření, například nošení roušek. „Testování je snaha zabránit tomu, aby se nákaza šířila v podnicích. Předejde se tak jejich zavírání,“ dodal ministr. Krajské hygienické stanice podle něj budou ve firmách provádět kontroly. Apeloval také na to, aby lidé s příznaky nechodili do práce, kontaktovali svého praktického lékaře a nechali se otestovat PCR testem.



Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) chystá povinné testování i pro firmy s méně než 50 pracovníky. Začít by mohlo ve druhé půlce března. Podle Blatného se počítá s tím, že by se testovalo nejméně do května. „Věřím, že v té době už bude situace daleko lepší, ale pořád to bude fungovat jako indikátor, že je všechno v pořádku a nezačíná se zase dít něco špatného,“ dodal.



Počet provedených antigenních testů se zvyšuje kontinuálně od poloviny ledna. Zatímco v půlce ledna průměrný denní počet za týden činil 23 000 testů, minulý týden to už bylo přes 63 000. Tento týden denní počty přesahují 100 000. Pozitivní antigenní test u člověka s příznaky není třeba potvrzovat PCR testem, u bezpříznakového musí být odběr zopakovaný a potvrzený v laboratoři.



Povinné testování se netýká lidí pracujících z domova a těch, kteří v posledních třech měsících prodělali nemoc covid-19. Nemusí se mu podrobit ani lidé, kteří mají potvrzení o očkování.