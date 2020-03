Pravidla domácího učení. Důležité je jasně stanovit dobu pro studium, pozornost dětí zlepší pobyt v přírodě

Praha Základní, vysoké a vyšší odborné školy v Česku byly nařízením vlády z důvodu omezení šíření nemoci COVID-19 preventivně uzavřeny. Vzdělávání tak bude dočasně probíhat v domácích podmínkách. Jak děti na takovou situaci připravit a správně nastavit režim „domácí školy“?

,,Měla by být určena přibližně stejná doba pro přípravu do školy. Jasně si vymezit během dne časový úsek, který slouží domácí přípravě. Myslím, že je velmi funkční, a že to bude podporovat zaměření dětské pozornosti,“ sdělila pro Lidovky.cz Jaroslava Stolařová, vedoucí detašovaného pracoviště a zástupkyně ředitele Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9.

Bylo by dobré vybrat si posloupnost těch předmětů nebo bloků učiva, které musí žáci zvládnout, poskládat a naplánovat si vždy rozvržení školních aktivit na den či dva dopředu. Podle Stolařové by dítěti mělo být uzpůsobeno i prostředí, ve kterém se učí. ,,Nemělo by se učit třeba v obýváku, kde je zapnutá televize, ale mělo by být u pracovního stolu, kde nebudou žádné rušivé vlivy,“doplnila.

Odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 se shodují na tom, že by žáci měli využít možnost naučit se látku skrze zážitky venku, neboť kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Rovněž by se měli učit tandemově, ve dvojicích či trojicích a vedle aktivity na sociálních sítích navázat se svými vrstevníky i osobní vazby.

Individualita dítěte, jeho věk a chod domácnosti

Zásah ze strany dospělého se nedá zobecnit, záleží na individuálních možnostech dítěte a na jeho věku. ,,Pro děti v mladším školním věku a v prepubertálním věku (10-12 let) je vhodné se učit dopoledne, pro dítě pubertálního ( 13-15 let) a adolescentního věku (16-20 let) se ta doba od rána posouvá trochu dál,“ sdělila Jaroslava Stolařová. V době dospívání se totiž mění biorytmus v závislosti na změnách a vývoji mozku, a děti tak mají jiné spánkové potřeby.



Podle Stolařové dále není nezbytně nutné kopírovat školní rozvrh, důležité jsou pauzy mezi učením. Striktně by se nevěnovala 45 minutám učení a deseti minutám pauzy, každé dítě disponuje totiž jinou mírou pozornosti a vzdělávání se musí přizpůsobit i chodu domácnosti.

,,Pro dítě s nějakou závažnější poruchou pozornosti je nesmysl trvat na 45 minutách učení a deseti minutách pauzy, protože to nevydrží. Funkčnější by pro něj bylo, kdyby se učilo třeba dvacet minut, a pak bych tam zařadila nějakou pohybovou aktivitu, začlenila tam i pauzu pro jídlo a pití, a pak pokračovala dál. Ovšem jsou děti, které se dokážou soustavně soustředit i 40 minut, dodala.