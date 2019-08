Pražskou koalici drží Hřibův obraz. Ostatní strany se bojí, že jim ‚odkopnutí' Pirátů sebere voliče

Praha Nová garnitura pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) si loni po volbách dala za cíl, že v metropoli po letech zmatků nastolí pořádek a posune ji kupředu. Jenže ani jí se nevyhýbají spory, které radnici brzdí. Koaliční partneři Spojené síly pro Prahu ani Praha sobě nejsou z Hřibovy práce nadšení a uvažují o změně.

Podle zjištění LN se však bojí koalici rozbourat, protože jestli se něco primátorovi povedlo, je to budování pozitivního veřejného obrazu. Obávají se proto, aby rozchodem nepřišli o voliče, a Piráty tím neposílili.

Koalicí aktuálně zmítá spor o ­vedení podniku Pražská plynárenská, jehož šéfa Pavla Janečka chtějí Piráti odvolat. Zbytek koalice nesouhlasí. Přestože z obou stran zaznívají silná slova, zejména mezi šéfem TOP 09 Jiřím Pospíšilem a primátorem, koalice minimálně v příštích týdnech a­ měsících přežije. Spor o plynárnu, byť pro aktéry zásadní, není veřejně sdělná záležitost, která by ospravedlnila změnu v koalici.

Plány ale existují: hovoří se o ­tom, že by Piráty nahradila ODS. Účastníci koalice se však bojí, že Piráti by se díky tomu mohli prezentovat jako oběť starých struktur, a získat tak sympatie Pražanů. „Mrzí mě, že se z běžné diskuse v rámci koalice dělá krize. Všichni radní ke své práci přistupují vysoce zodpovědně. To, že Jiří Pospíšil situaci zbytečně hrotí, často pramení z toho, že se kvůli mandátu europoslance nemůže plně věnovat pražským tématům, být u klíčových jednání,“ řekl LN Hřib. Tímto svým vyjádřením de facto odráží útok útokem: kritika předsedy TOP 09, že zná spíš Brusel než Prahu, je klíčová i v podzimní hře o šéfa „topky“.

Co stojí za sporem?

Pro mladou rodinu je nyní téměř nemožné pořídit si v hlavním městě vlastní byt. Ceny za metr čtvereční lámou historické rekordy. Dopravní situace je zase ochromena nekoordinovanými rekonstrukcemi úseků na výjezdech z Prahy, takže dostat se například na dálnici D1 představuje obtížnou zkoušku nervů řidičů. Nedostatek dostupného bydlení, komplikovaná dopravní situace či nápor cizinců na místní infrastrukturu jsou témata, která Pražany pálí.



Pražskou vládou však cloumá titěrný spor o vedení Pražské plynárenské. Bylo by bizarní, kdyby se koalice primátora Hřiba měla zhroutit na personálním konfliktu kolem městského podniku. Co vůbec stojí za tímto sporem?