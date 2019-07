Stanice metra Pražského povstání kvůli opravám zkolabovala. Lidé čekali na výstup 20 minut

PRAHA Lidé v první všední den výluky části pražského metra linky C zcela zaplnili stanici Pražského povstání tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen. Na výstup ze stanice cestující čekali až 20 minut.

Náporu lidí, kteří se přesouvali z metra na náhradní autobusy, přestala stačit kapacita stanice kolem 09:00, dopravní podnik proto přibrzdil metro a uzavřel vstup do stanice do doby, než ji opustí všichni lidé, které přivezlo metro. Podle pracovníka dispečinku dopravního podniku se situace začala stabilizovat zhruba v 9:30.

Metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov nejede kvůli výměně pražců od soboty a mimo provoz bude do soboty 5. června. Místo metra jezdí autobusy XC.

„Na Pražského povstání je tolik lidí, že metro nemohlo hned dojet do stanice, nebylo by to bezpečné pro cestující ve stanici, metro se tedy muselo na chvíli přibrzdit, aby lidi stanici opustili a metro mohlo zajet do stanice,“ popsal dnešní situaci ve stanici po 09:00 dispečer.

Pražská integrovaná doprava na Twitteru uvedla, že čekání na výstupu ze stanice bylo až 20 minut. Vlivem pomalejšího výstupu se zdržovaly soupravy i v opačném směru, a na lince C tak byl nepravidelný provoz.

Podle dispečera problém dnes způsobilo mimo jiné to, že lidé si zatím nezvolili alternativní trasy a stanice Pražského povstání je příliš úzká. „Nahradit metro v plné kapacitě se bohužel nedá,“ uvedl dispečer. Posílit náhradní autobusovou dopravu podle něj již ale nelze, autobusy jezdí v minutových intervalech, což je podle něj „na hraně kapacity“. Informátoři ve stanici podle něj proto cestující směřují i na tramvaje.

Pražce v metru dopravní podnik postupně vyměňuje od předloňského roku. Podle dřívějších informací by z tohoto důvodu měla být letos na podzim další výluka v úseku Pražského povstání a Vyšehrad.

Mezi Pražským povstáním a Kačerovem bylo podle informací podniku 8600 dřevěných pražců, letos o Velikonocích jich dělníci vyměnili 506, nyní přijde na řadu 500 dalších. V souvislosti s výlukou dopravní podnik na neděli naplánoval ve stanici Budějovická promítání filmu Lidé z metra a diskusi.

Původně mělo být metro mimo provoz do neděle 7. července, kvůli koncertu Eda Sheerana ale dopravní podnik výluku o den zkrátil.