Předseda musí být k dispozici neustále, říká kandidát na šéfa TOP 09 Czernin. Vadí mu Pospíšilova kumulace funkcí

Praha Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin v pátek oznámil kandidaturu na funkci předsedy strany. „Jiří Pospíšil dovedl stranu v úspěchu v eurovolbách, nicméně se sám stal europoslancem a je i pražským zastupitelem. Myslím, si, že pro stranu je nutné, aby byl její předseda k dispozici neustále. S těmi dvěma funkcemi se to stíhat nedá,“ vysvětluje v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl oznámit kandidaturu teď?

Tlak od našich členů jsem vnímal už delší dobu. Před dvěma lety jsem se na to ještě necítil připravený. Jednak jsem byl ještě relativně novým senátorem, kterým chci být naplno, a jednak mě živí lesy, pole a rybníky. Bylo to nedávno - poté, co mi všechno toto otec předal, než v roce 2015 zemřel. Tyto povinnosti pro mě byly trochu nové a cítil jsem, že hospodářství ještě není zcela zabezpečeno. Vyřešil jsem to personálními opatřeními, navíc mi dorůstají synové, kteří obor studují. Čili se to obejde i bez mé přítomnosti.

Lidovky.cz: Nyní je ale předsedou Jiří Pospíšil...

Jiří Pospíšil dovedl stranu k úspěchu v eurovolbách, nicméně se sám stal europoslancem a je i pražským zastupitelem. Myslím, si, že pro stranu je nutné, aby byl její předseda k dispozici neustále. S těmi dvěma funkcemi se to stíhat nedá.

Lidovky.cz: Jaké tedy máte se současným vedením vztahy?

Myslím, že jsou bez problémů. Myslím ale, že by TOP 09 měla víc tlačit na to, že je autentickou konzervativní stranou. Když vznikla, byla v tomto zcela ojedinělá. Konzervatismus si od té doby snaží přivlastnit řada stran, které k tomu ale přidávají xenofobii a další nenávisti. Takoví my nejsme, stojíme na hodnotách, které vycházejí z křesťanství a judaismu. Proto nabízíme smírná řešení.

Tomáš Czernin (57) Celým jménem Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav hrabě Czernin. Je příslušníkem vinořské větve rodu Czerninů, lesník a zemědělec, majitel zámku Dymokury. V letech 1998 až 2002 a opět od roku 2014 byl zastupitelem obce Dymokury na Nymbursku. Od roku 2016 je senátorem, o rok později se stal místopředsedou TOP 09.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte současný stav země?

O její uchvácení se snaží oligarcha, který si kupuje hlasy voličů za peníze našich dětí a vnuků. Musíme proto myslet na budoucnost. Naše země se nachází ve zbídačeném stavu. Jsme zanedbaní technologicky, musíme více investovat do vědy a vzdělání.

Lidovky.cz: Zřejmě ale nechcete pana Pospíšila jen vystřídat. Jaké programové či ideové změny byste u TOP 09 rád viděl?

Skutečně bych stranu rád vrátil k hodnotám, na kterých byla založena a kvůli kterým jsem do ní před pěti lety vstupoval. Tehdy mě ale ani nenapadlo, že někdy budu v jejím vedení. Doba to ale tak přinesla. I další si nyní uvědomují, v jakém stavu Česko je, i s nimi chceme spojovat své síly. Především ale musíme být skutečně autentickou stranou, ne abychom se s někým jen vezli.

Lidovky.cz: Zvládl byste vyjmenovat jednu či dvě konkrétní věci, ve kterých by se TOP 09 měla vrátit ke konzervativním kořenům?

Jsem venkovský člověk, jenže si musíme přiznat, že právě na venkově moc příznivců nemáme. Někdo říká, že jsme stranou pražské kavárny, ale nevím, jestli mě v pražské kavárně někdo kdy viděl. Myslím, že právě venkovská řešení a problematika krajiny je přesně to, co potřebujeme řešit. Venkovským lidem se zkrátka musíme věnovat mnohem více. Podmínky se změnily, lidé z vesnic utíkají. V důsledku toho, co se tu děje, na vesnicích mizí obchody a hospody. Krajina ztrácí pro obyvatele atraktivnost. Jedním z našich úkolů by tedy mělo být podpořit venkov.

Lidovky.cz: Takže krajské volby příští rok by pro to mohly být ideální zkouškou...

Myslím, že ano. Chceme to řešit ve spolupráci i s dalšími subjekty, ale především být silným partnerem.

Lidovky.cz: Užší spolupráci s dalšími subjekty se tedy nebráníte?

Do evropských voleb jsme šli se hnutím STAN a dalšími menšími subjekty. Sám sedím v senátu v klubu STAN. Takže třeba v tomto případě se určitě jedná o strategické partnerství.

Lidovky.cz: Opozice je často kritizována za „program anti-Babiš“. Co byste v tomto směru měnil?

Jak jsem říkal, je to třeba důraz na venkov. Lidé si navíc uvědomují, že jsme měli pravdu, že jsme byli jediní, kdo varoval před přicházejícím nebezpečím a nyní máme trestně stíhaného premiéra. Kvůli jeho zájmům budou České republice zastaveny dotace. Myslím, že lidé si uvědomují, kdo měl pravdu a že naše varování byla tehdy na místě.