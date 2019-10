PŘEHLED: Prezidentův lékař i hokejista. Podívejte se, koho Zeman vyznamená

PRAHA Prezident Miloš Zeman v pondělí rozdá rekordní počet ocenění. Při příležitosti 101. výročí založení samostatného československého státu udělí státní vyznamenání 42 osobnostem. Medaili si ve Vladislavském sálu Pražského hradu převezmou například exprezident Václav Klaus, hokejista Jaromír Jágr či armádní generál Emil Boček. Kdo další se zařadil mezi oceněné? Server Lidovky.cz připravil jejich seznam.

Jan Antonín Baťa (in memoriam)

Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát)

Nevlastní bratr zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Když slavnější z dvojice v roce 1932 zemřel při letecké havárii, Jan Antonín převzal kormidlo rodinné firmy. Vedl ji do okupace v roce 1939. Patří bezesporu k nejúspěšnějším českým podnikatelům, mimo jiné podnikl velkou obchodní cestu po světě a propagoval nové směry rozvoje celého československého hospodářství.



V době hospodářské krize počátkem 30. let rozšířil výrobu o nové obory, do Zlína pozval přední architekty, založil filmové ateliéry a školu umění. Jeho pověsti uškodil výrok soudu, který jej po druhé světové válce v nepřítomnosti označil za zrádce a kolaboranta. Očištění se Baťa dočkal až v roce 2007. Z archivů vyplynulo, že jeho podniky financovaly československou vládu v Londýně a posílaly příspěvky na protinacistické aktivity.