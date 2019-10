22. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Co Miloš Zeman nastoupil do funkce, drží se při udělování státních vyznamenání jasného receptu – mezi oceněné zahrne nesporné hrdiny, vzpomene si na své staré spojence a pro štiplavost dodá koření v podobě vysloveně kontroverzních osob. Prezident se mustru drží i letos, ale navzdory spekulacím, že kvůli jeho zdravotní kondici bude vyznamenaných méně, je tomu naopak. Je jich nejvíc za dobu, co dlí na Hradě.

Exprezidenta Klause čeká letos státní vyznamenání. Zesnulému Karlu Gottovi udělí Zeman Řád bílého lva příští rok Celkem podle informací LN obdrží státní medaili 43 osob. Tím Zeman zdolá svou metu z loňska, to jich ocenil 41. Nejmenší číslo patří k jeho prvnímu roku ve funkci: roku 2013 vyznamenal 29 lidí.

Identita řady adeptů již vyšla najevo, třeba exprezident Václav Klaus či kněz Petr Piťha, LN nyní zjistily další jména.