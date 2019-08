Premiér Babiš dorazil do Lán. Se Zemanem řeší vedení ministerstva kultury

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Jednají mimo jiné o situaci v čele ministerstva kultury.

Navržený kandidát ČSSD Michal Šmarda v pondělí večer oznámil, že se vzdal nominace na ministra. Šmardu odmítal Zeman jmenovat a Babiš před pár dny prohlásil, že se Šmardou ve vládě nebude. Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Předseda vlády ale dnes avizoval, že jde o pravidelnou schůzku a že jednání s prezidentem se bude týkat také například rozpočtu.

„My máme pravidelně každý měsíc schůzku, na které probíráme veškerou problematiku a politiku. Hlavně ho chci informovat o vývoji rozpočtu, ale samozřejmě toto je nová situace a doufejme, že se to podaří do pátku uzavřít, protože už nemůžeme nadále řešit tuhle záležitost,“ řekl dnes novinářům Babiš. Očekává, že předseda ČSSD Jan Hamáček mu do pátku sdělí jméno nového kandidáta na ministra kultury. Hamáček dnes uvedl, že chce jméno oznámit ještě předtím, než bude v pátek zasedat předsednictvo ČSSD.

Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury. ČSSD požádal o navržení jiného kandidáta. V závěru minulého týdne Šmardu odmítl i Babiš, mimo jiné kvůli jeho výrokům z poslední doby.

Se Zemanem dnes v Lánech jednali také pirátský předseda Ivan Bartoš a místopředseda Radek Holomčík a šéf lidovců Marek Výborný. Bartoš uvedl, že prezident nepředpokládá odchod sociální demokracie z vlády či rekonstrukci kabinetu. Také Babiš dnes řekl, že možnost odchodu ČSSD z kabinetu podle něj nikdy nebyla na stole. Výborný novinářům po jednání řekl, že Zeman má představu, kdo by byl kompetentním na pozici ministra kultury.