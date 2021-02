Převoz pacientů nemocnicím v Chebu a Sokolově pomohl jen krátce, kapacita se opět rychle plní

KARLOVY VARY Hromadný převoz pacientů z nemocnic v Chebu a Sokolově pomohl nemocnicím jen nakrátko. Příchody nových pacientů s covidem-19 neustávají, a tak se kapacita nemocnic opět rychle zaplňuje. Převozy pacientů přitom pokračují, řekl v pondělí mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Vladislav Podracký.

„Konkrétní počty převezených pacientů neevidujeme, převozy ale podle potřeby a možností pokračují. Hromadný převoz z minulého týdne nám pomohl uklidnit situaci na víkend. Během několika dní se ale kapacity znovu zaplní,“ uvedl Podracký.



To potvrzuje i přehled hospitalizovaných s covid-19 v krajských nemocnicích. V chebské nemocnici bylo v pátek 70 pacientů s koronavirem, po hromadném převozu klesnul jejich počet v sobotu na 62, už v neděli se zde ale léčilo 77 pacientů s covidem-19, dnes je to 68.

Mluvčí KKN odmítl zároveň informaci, že v chebské nemocnici leží velké množství německých pacientů, kteří by měli být odesláni do Německa, jak uvedl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. „K nedělnímu večeru nebyl v Chebu žádný pacient z Německa s onemocněním covid-19. Ale pro nás není důležité, jestli je pacient Čech nebo Němec, každý občan Evropské unie má v Česku stejné právo na ošetření,“ řekl.

V případě, že je možný převoz německého pacienta do německé nemocnice, je to podle Podrackého komplikovanější než v rámci České republiky, protože je nutné zkoordinovat přepravní služby, aby se potkaly na hranicích, ale ani takové převozy nejsou výjimkou.

Kromě převozů pacientů jinam se ale nemocnice v Karlovarském kraji, a to jak krajské, tak soukromé, snaží řešit kritickou situaci vlastními silami, zejména zvyšováním kapacity covidových jednotek. Má to ale své limity, hlavně personální.

Situace není příznivá podle mluvčí Markéty Singerové ani v sokolovské nemocnici. „Převozy pokračují denně, hlavně v rámci kraje do covidových center. Přes víkend jsme opět přijali vysoký počet nových pacientů. Budeme muset navýšit počet covidových lůžek v naší nemocnici, protože máme informace, že všechny nemocnice jsou přetížené,“ řekla Singerová.

Ani pracovní povinnost pro zdravotní sestry, kterou nařídil Karlovarský kraj, se zatím neprojevila významným posílením. Část sester, které jsou například v evidenci úřadu práce, nemohou nastoupit ne proto, že by nechtěly, ale mají například zdravotní obtíže. Navíc nemocnice potřebují zejména vyškolené odborné sestry, které by mohly pomoci přímo s pacienty s covidem-19. Nově přijaté sestry posílají nemocnice spíše do odběrových míst nebo do očkovacích center, nejvíce ale chybí na odděleních intenzivní péče nebo na covidových jednotkách, kde je personál přetížený.