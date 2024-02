Ministr Bek prodloužil lhůtu pro podání přihlášek na střední školy do středy

Češi letos poprvé mohou podávat přihlášky na střední školy elektronicky. Tuto formu zvolilo podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího přes 125 tisíc uchazečů. „Předčilo to naše očekávání,“ řekl.

Termín pro podání přihlášky měl skončit v úterý 20. února. Ministr školství Mikuláš Bek ale na poslední chvíli rozhodl, že termín o jeden den prodlouží. „Platí to samozřejmě pro všechny typy přihlášek, nepočítám ale s tím, že kdo chtěl podávat papírovou přihlášku, ji ještě nepodal,“ míní Bek.

„Kdybychom řekli dopředu, že prodloužíme termín, dali bychom příležitost hackerům, aby si mohli útok naplánovat. Bylo to z bezpečnostních důvodů,“ vysvětlil Bek posunutí termínu. Zároveň zdůraznil, že posunutí bylo nutné, jelikož docházelo k výpadkům systému DIPSY.

Přihlášky mohou uchazeči podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Uchazeči musí školám přiřadit priority a tím určit, na kterou školu chtějí nejvíc.

Elektronický systém připravila státní organizace Cermat odpovědná za přípravu jednotných přijímacích zkoušek. Systém měl původně spustit ve čtvrtek 1. února. Kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho otevřel o den později. Systém také opakovaně čelil takzvaným DDoS kybernetickým útokům, při nichž se útočníci pokusili zahltit server velkým množstvím přístupů a tím narušit fungování stránek.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí v minulém týdnu připustil, že by se na systém mohl někdo pokusit znovu zaútočit právě poslední den podávání přihlášek. Na případný DDoS útok se podle něj nejde více připravit, ochrana systému funguje neustále. Pokud by případný útok systém DiPSy vyřadil, záleželo by podle Krejčího na rozhodnutí ministra školství Mikuláše Beka (STAN), zda by se pro podávání přihlášek prodloužila lhůta.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit asi 106 000 žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia nebo studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor. Celkem by se na střední školy letos mohlo hlásit asi 130 000 až 135 000 uchazečů, řekl minulý týden Krejčí.

Systém DiPSy vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním. Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se konají 12. a 15. dubna, pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. a 17. dubna.