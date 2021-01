Prioritou předsednictví v EU bude i rozšíření bloku a lepší spolupráce s asijskými státy, říká Petříček

Praha Prioritami českého předsednictví v Evropské unii (EU) v druhé polovině roku 2022 budou rozšíření bloku, zajištění stability v širším sousedství EU nebo spolupráce s asijskými státy. V rozhovoru to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Předsednictví by též mělo přispět k posilování schopnosti EU reagovat na krize.

„Za ministerstvo zahraničí mohu zmínit, že jednou z priorit bude západní Balkán a rozšíření Evropské unie. Samozřejmě také otázka zajištění stability v širším sousedství Evropské unie i s ohledem na problematiku migrace a konfliktů zejména v Africe. A také hovoříme o spolupráci s asijskými státy, to by mohla být důležitá priorita,“ řekl Petříček.



Koronavirová pandemie podle něj ukázala, že je důležité posílit schopnost Evropské unie reagovat na krize. „Myslím, že posilování odolnosti bude jedno z průřezových témat, které budeme prosazovat nejen v zahraniční politice Evropské unie, ale obecně,“ poznamenal.

Rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliardy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový. Vládní ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit a limituje to české možnosti prosadit své priority.

Podle Petříčka je důležité si především programové a politické priority stanovit. „Věřím, že když třeba budeme mít nějaké větší ambice, tak potom tomu bude přizpůsobený i rozpočet. Pro ilustraci, Rumunsko mělo na své předsednictví vyčleněno 1,9 miliardy, takže o třetinu více,“ uvedl. Rumunsko EU předsedalo v první polovině roku 2019.

„Není to o tom, že bychom chtěli vynakládat zbytečné prostředky na různé reprezentativní akce, ale chceme především zajistit, že prosadíme třeba své priority v evropské legislativě, že posuneme vztahy s klíčovými partnery Evropské unie tam, kde myslíme, že by měly být,“ řekl ministr.

Co se týče přistoupení dalších zemí do bloku, chce Česko zajistit respektování nové metody procesu rozšiřování, jež byla přijata loni na jaře. Věří, že v první polovině letošního roku už bude zahájena mezivládní konference se Severní Makedonií a Albánií, což je nástroj k jednání o přistoupení kandidátských zemí k evropské legislativě.

V případě Severní Makedonie Rada pro všeobecné záležitosti v prosinci neodsouhlasila rámec pro jednání a uskutečnění mezivládní konference. Nedošlo k tomu kvůli výhradám Bulharska, které v polovině listopadu odmítlo schválit návrh rámce vstupních rozhovorů se Severní Makedonií. Bulharská ministryně zahraničí Ekaterina Zacharievová to tehdy odůvodnila mimo jiné neshodami se Severní Makedonií v oblasti jazyka a dějin.

Petříček v listopadu v České televizi uvedl, že diplomacie uvažuje o prodloužení mise amerického velvyslance Hynka Kmoníčka o rok, a to právě kvůli předsednictví Česka v EU. Rozhodnutí podle ministra padne v první polovině letošního roku. „Debata není pouze o pozici velvyslance USA, ale i o dalších klíčových postech tak, aby tam byla zajištěna kontinuita a dobrá příprava na české předsednictví. Není ideální, aby se pár měsíců před zahájením předsednictví na klíčových pozicích měnili velvyslanci,“ poznamenal.