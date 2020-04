Případů Covid-19 v Česku ve středu přibylo na 3589, nárůst oproti předchozím dnům klesl

Praha Nárůst počtu případů nákazy koronavirem v Česku ve středu zpomalil, za den jich přibylo 281 na 3589. Nejvíc potvrzených případů nemoci Covid-19 způsobované koronavirem je podle trvalého bydliště nakažených v Praze, a to více než čtvrtina z celkového počtu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Z nemoci se podle údajů zveřejněných už ve středu večer dosud v republice vyléčilo 61 lidí. Zemřelo 39 lidí s Covid-19.

Nárůst počtu případů nákazy koronavirem v Česku ve středu zpomalil, za den jich přibylo 281 na 3589. Nejvíc potvrzených případů nemoci Covid-19 způsobované koronavirem je podle trvalého bydliště nakažených v Praze, a to více než čtvrtina z celkového počtu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Z nemoci se podle údajů zveřejněných už ve středu večer dosud v republice vyléčilo 61 lidí. Zemřelo 39 lidí s Covid-19.



Denní nárůst počtu potvrzených případů nákazy koronavirem v pondělí i úterý zrychloval. V úterý za den přibylo 307 případů. Rostl však také denní počet provedených testů na koronavirus, který dokonce v úterý dosáhl dosud největšího počtu, a to 6206. Celkem jich bylo do středečního rána provedeno už 55.017. Počet testů za středu zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Nejvíce výskytů Covid-19 je dlouhodobě v Praze, na kterou připadá aktuálně 943 případů nemoci. Nejvíce zasažena je Praha i podle přepočtu nakažených koronavirem na množství obyvatel. Ve městě připadá na každých 100.000 obyvatel přes 71 potvrzených případů Covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to přes 49 na 100.000 obyvatel. V Olomouckém kraji byly kvůli velkému počtu nakažených do pondělí zcela uzavřeny do karantény více než dvě desítky obcí na Litovelsku a Uničovsku.

Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů nakažených koronavirem, z nichž u 70 mělo onemocnění těžký průběh. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České nemocnice jich mají k dispozici 72. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.