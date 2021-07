Přísaha představila program. Chce zrychlit soudy a prošetřit covidové zakázky

PRAHA Hnutí Přísaha představilo volební program do sněmovních voleb 2021. „Vznikal v úzké spolupráci s odbornými garanty, kteří odpovídají za jednotlivé kapitoly,“ píše hnutí na svých webových stránkách.

„Všechno, co jsme do programu zapracovali a všechno, co v něm najdete, má jenom jediný cíl. Udělat z Česka místo, kde je náš domov, na který můžeme být hrdí. Začínáme logicky covidem. Po tom, co naše země prožila za poslední rok ani jinak nemůžeme. Stát nesmí znovu zklamat a Česko musíme po covidu znovu nastartovat. Děti už nikdy nesmí zameškat tak masivní část školního roku, vakcíny se už nikdy nesmí stát nástrojem pro vydírání a poctiví lidé už nikdy nesmí čekat měsíce na pomoc od státu,“ stojí v představení programu.

„Současně ale nepřipustíme, aby se nad tím, co se tady dělo během nouzového stavu, zavřela voda. Miliardy z našeho společného rozpočtu tekly do kapes pochybných firem. Mají sídla v Karibiku, jsou napojené na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to často překupníci s čínskými respirátory. Hnutí Přísaha proto požaduje důkladné prověření všech covidových státních zakázek,“ stojí na stránkách přísahy. Celý program je k nahlédnutí zde.



Hnutí získalo registraci od ministerstva vnitra letos v dubnu. Jeho oficiální název je Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. Hnutí se původně mělo jmenovat jen Přísaha, kvůli možné záměně s jiným hnutím podobného názvu ale nakonec zvolilo delší variantu se Šlachtovým jménem.

Členové si podle předpokladů prvním předsedou hnutí zvolili koncem června právě Roberta Šlachtu. Neměl protikandidáta, dostal hlasy 110 ze 120 přítomných delegátů. Prvním místopředsedou se stal Tomáš Sochr a druhým místopředsedou Jaroslav Pelc, oba jsou bývalými Šlachtovými kolegy od policie.