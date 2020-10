Vyléčením z covidu problémy nekončí. Uzdravené trápí dlouhodobé vyčerpání, na věku nezáleží

PRAHA Třicetiletý Jakub ještě v létě pravidelně běhal ve Stromovce a chodil cvičit. Dnes na to nemá sílu. Na začátku září prodělal covid-19. Už se sice vyléčil a testy má negativní, přesto se pořád cítí unavený. Zdaleka přitom není sám.

„Mnozí pacienti mi v ordinaci říkají, že jsou po koronaviru vyčerpanější než po prodělání jiné nemoci. Únava je určitě větší,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Potvrzuje to i irská studie z konce září. Podle ní více než polovina vyléčených pociťuje přetrvávající únavu. A to klidně deset týdnů po klinickém zotavení z covidu-19. Vědci navíc upozorňují, že nezáleží na tom, zda mají lidé za sebou lehký, středně těžký, či těžký průběh onemocnění. Roli nehraje věk ani zdravý životní styl.

„Únava po prodělání koronaviru nesouvisí s fyzickou kondicí daného člověka. Ukazuje se, že někteří vysportovaní jedinci mají paradoxně delší dobu problémy a jsou déle unavení,“ souhlasil Šonka. Zároveň ale upozorňuje, že o novém typu koronaviru stále víme málo, a proto je brzo na předčasné závěry. „Únava je obecně příznak každé virózy, ale proč je zrovna po covidu-19 větší, zatím pořádně nevíme,“ přiznal šéf praktiků.

Nicméně imunologové už nyní předpokládají, že vysílení organismu jde ruku v ruce s oslabenou imunitou. „Během nemoci se nějakým způsobem vyčerpá a pak se velmi pomalu obnovuje,“ řekl serveru Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty UK.

Člověk má po prodělání covidu oslabený imunitní systém i z toho důvodu, že nemoc je zákeřnější. Kupříkladu oproti sezonní chřipce napadá větší množství orgánů. „Nový koronavirus má receptory na všech možných orgánech, proto pak v závažnějších případech napadá třeba i ledviny,“ uvedl Hirsch. Tělo je tím pádem více vyčerpané a unavené.



„Jsem pořád unavený, hlavně po ránu a večer. Na únavu jsem přitom dřív tolik netrpěl,“ řekl serveru Lidovky.cz osmadvacetiletý Patrik, který se z koronaviru vyléčil v polovině září. Průběh nemoci přitom neměl nikterak vážný, léčil se doma s kašlem a zvýšenou teplotou.

Pro doplnění energie lékaři doporučují vitaminy C a D. „Ty pomohou, ale nemyslím si, že problém zcela vyřeší. Je potřeba rekonvalescence, po prodělání vážnější nemoci, jako je covid-19, by měl člověk zůstat v klidovém režimu,“ uvedl šéf Sdružení praktických lékařů Šonka. Vyléčený by se podle něj neměl snažit za každou cenu vrátit se okamžitě do normálního života a fungovat na sto procent.

„Snažím se šetřit, ale do práce normálně chodím. Zatím nesportuji jako dřív a obecně jsem více doma, ale to teď asi každý vzhledem k vládním nařízením,“ uvedl Patrik z Prahy. Uzdravení dle odborníků nemají podceňovat spánek a měli by se vyvarovat stresu.

Poškozené plíce

Vedle přetrvávající únavy mají lidé problémy i s dýchaním. Podle studie lékařů Fakultní nemocnice v Hradci Králové má až čtyřicet procent vyléčených i čtvrt roku po uzdravení poškozené plíce. To pak vede k dušnosti a zadýchávání se i při menší námaze.

Do výzkumu se zapojilo 79 lidí, většina z nich přitom měla velmi mírný průběh onemocnění. Podobné závěry přináší i jiné zahraniční studie. „Jsme si skoro jisti, že podstatná část pacientů bude v pořádku za šest nebo dvanáct měsíců. Je to ale něco, co člověka vyřadí na řadu měsíců, a je dobré o tom vědět,“ uvedl k výsledkům pro ČT přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Lékaři si zatím nejsou jistí, kdy únava po prodělání nemoci zcela odezní. „Je to individuální. Pacienti jsou různí, někteří mají přetrvávající obtíže klidně týdny, někdo je za dva až tři dny v pořádku,“ řekl Šonka.

Podle irské studie únavovým syndromem trpí častěji ženy než muži. Dlouhodobou únavu ve výzkumu ohlásilo 67 procent z nich. Muži mají přitom dvakrát větší pravděpodobnost, že se nakazí koronavirem. Je to tím, že mají více testosteronu, virus se pak dostane do těla rychleji. Výzkum probíhal v nemocnici St. James v Dublinu a lékaři zkoumali celkem 128 pacientů.

Provází je „dlouhý covid“

Jelikož negativním testem zdravotní potíže nekončí, odborníci pro přetrvávající následky choroby používají označení „dlouhý covid“. „Stále častěji vidíme důkazy dlouhého covidu a únava je jedním z jeho nejčastěji pozorovaných příznaků,“ okomentoval výsledky studie jeden z jejích autorů Michael Head, epidemiolog ze Southamptonské univerzity.

Odborníci po celém světě nyní diskutují o tom, zda by takzvaný „postcovidový syndrom“ neměl být uznán jako nemoc sama o sobě. Někteří lékaři se domnívají, že by pak měli lepší podmínky pro to diagnostikovat a léčit pacienty, u kterých zdravotní komplikace přetrvávají i po klinickém zotavení.

Jiné studie prokázaly, že vyléčení mohou mít i poškozené ledviny, srdce či mozek. Někteří z nich mohou trpět i depresemi. To vše kvůli tomu, že prodělali koronavirus. Útěchou pro ně může být fakt, že by nemoc v nejbližších měsících neměli znovu chytit. Tělo si totiž vytvoří protilátky.

„Obecná shoda je, že člověk si drží imunitu minimálně tři měsíce po prodělání nemoci,“ řekl dříve serveru Lidovky.cz biochemik Zdeněk Hostomský, který je ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Někteří imunologové odhadují, že organismus se viru dokáže ubránit ještě rok po prodělání nemoci.