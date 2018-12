Prorektor UK Kovář čelí podezření z plagiátorství. Obvinění je neetické, brání se

Praha Prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Kovář, který 15 let vedl Ústav světových dějin na filozofické fakultě, čelí podezření z plagiátorství. Na shody mezi jeho publikacemi a knihou anglicky píšícího historika Barryho Cowarda upozornili tři doktorandi z filozofické fakulty. Kovář obvinění studentů odmítá. Škola nechce věc komentovat do konce jejího prošetřování. Napsal to v čtvrtek server týdeníku Respekt.

Kovář od září působí také jako externí poradce ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). „Musím se přiznat, že o této záležitosti nemám žádné informace a slyším je poprvé. Pokud by se podezření potvrdila, spolupráci bych ukončil,“ napsal ministr Respektu.



Doktorandi Marek Jandák, Tomáš Konečný a Ondřej Crhák poslali tento týden v úterý univerzitním orgánům analýzu, ve které se snaží plagiátorství prokázat. Kovář podle nich opisoval nejméně ve třech svých textech, a to v knihách Anglie posledních Stuartovců (1998), Stuartovská Anglie (2002) a v loňském článku Jakub I. Stuart. Pro jednu ze svých knih převzal Kovář podle doktorandů poznámkový aparát z Cowardovy knihy The Stuart Age: A history of England 1603-1714 v rozsahu více než 40 procent.

„Zkoumáním Kovářových poznámek pod čarou jsme došli k tomu, že plagiátorství zde nebylo a nemohlo být pouhou nedbalostí, ale systematickým postupem práce,“ píše se v analýze. Podle ní také ze srovnání tematicky shodných kapitol vyplývá, že se shoduje i text. Kovář přitom Cowardovu publikaci ani neuvedl v závěrečném seznamu použité literatury. Podle doktorandů tak Kovářova kniha budí dojem, že jde o původní výzkum, nikoliv pouhý překlad Cowardova díla.

‚Co dramaticky jiného bych psal?’ ptá se Kovář

U Kovářova článku z loňska je sice Cowardova kniha jako zdroj uvedena, v poznámkovém aparátu je nicméně podle analýzy shodných 52,4 procenta citací od stejných autorů, s totožnými výroky, odkazy na stejné strany, a to vše seřazené ve stejném pořadí jako u Cowarda. Kniha z roku 1998 byla vydána pod univerzitním nakladatelstvím Karolinum, následující Stuartovská Anglie z roku 2002 získala Cenu Miroslava Ivanova udělovanou Klubem autorů literatury faktu, píše server.



Kovář Respektu napsal, že obvinění studentů rozhodně odmítá. „Tvrdit něco takového na základě části jmenného rejstříku a části poznámkového aparátu je podle mého názoru přinejmenším neetické,“ uvedl. Dodal, že v situaci, kdy se danému tématu věnuje jen několik relevantních historiků, nelze očekávat, že budou psát něco dramaticky odlišného.

Podnětem doktorandů se zabývají etické komise na úrovní filozofické fakulty a také na úrovni univerzity. Etická komise Univerzity Karlovy dostala podnět od studentů ve středu ráno, nyní se bude rozhodovat o datu jejího setkání. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka nechce univerzita ani rektor Tomáš Zima do konce prošetřování záležitost jakkoliv komentovat. Stejně se vyjádřil i děkan filozofické fakulty Michal Pullmann.

O plagiátorství se začalo v Česku debatovat letos v létě kvůli problémům ministrů vlády Andreje Babiše (ANO). Nejprve kvůli podezření z opisování ve svých závěrečných vysokoškolských pracích odstoupila ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO), poté ze stejných důvodů skončil i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).