Protekci na medicíně prověří stát. Za 8 let mohlo projít fakultou až 35 studentů, kteří nezvládli přijímačky

Ostrava Šéf Národního akreditačního úřadu Stanislav Labík chce zahájit kontrolu příjímacího řízení na lékařské fakultě v Ostravě. Testy z fyziky, chemie a biologie letos úspěšně složilo na 467 uchazečů o studium medicíny na nejmladší lékařské fakultě v zemi. Přesto je mezi 120 přijatými i jeden, který písemnou zkoušku nesložil. A loni se do prvního ročníku mohlo zapsat hned pět zájemců, kteří přijímačky nezvládli. Podobné věci se přitom děly už od 2010, kdy fakulta zahájila výuku.

O skandál vyvolaný manipulací s výsledky přijímacího řízení, na který upozornily LN, se proto začínají zajímat i státní instituce. Rektor Ostravské univerzity Jan Lata ihned zastavil jmenování nového děkana fakulty, dokud se podezření neobjasní. A do věci se vložilo i ministerstvo školství. „Situaci řešíme s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství,“ napsala LN mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Akreditační úřad má dokonce v plánu, že přijímací řízení na lékařskou fakultu sám prověří. „Zákon nám umožňuje, abychom vykonávali kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností. To se týká i přijímacího řízení. Příští týden proto radě akreditačního úřadu navrhnu, abychom tohoto ustanovení využili a zahájili kontrolu,“ uvedl Stanislav Labík, předseda akreditačního úřadu.

Podivné praktiky u přijímacího řízení dokládá materiál s jejich výsledky, který mají LN k dispozici. Ukazuje, že za posledních osm let mohlo na fakultě studovat celkem 35 studentů, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek.

To jsou přitom jen nejkřiklavější případy. Z výsledků je také patrné, že na fakultu nastupují každý rok i studenti, kteří přijímací řízení udělali a pak záhadným způsobem přeskočili desítky až stovky úspěšnějších uchazečů, kteří však na rozdíl od nich s odvoláním neuspěli. Předloni třeba student či studentka, jenž mezi 116 přijatých postoupil ze sdíleného 809. až 830. místa.

Karikatura akademického senátu

Lékařská fakulta v Ostravě se přitom potýká s problémy dlouhodobě. V létě se dostala do situace, kdy ji po rozhodnutí soudu ovládali dva děkani. Kromě děkana Arnošta Martínka i děkan Pavel Zonča, který byl odvolán před dvěma lety, ale uspěl u soudu se svými výhradami, a mohl se tedy do funkce vrátit.

Podivnou tehdejší situaci kritizuje i profesor Aleksi Šedo, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR.

„Pokud je akademická tradice zažitá, pak je akademický senát skvělou institucí, která zabezpečuje udržení akademických demokratických tradic. Tam, kde se stane pragmatickým instrumentem, to ovšem může udělat strašlivou škodu. Není možné s ním pracovat způsobem, že když někoho nemám rád, tak ho odvolám a místo něj dosadím někoho jiného. To je pak karikatura, nikoli senát,“ uvedl na adresu ostravské lékařské fakulty.

Podle něj je faktem, že fakulta vznikla nešťastným způsobem, tedy politickým rozhodnutím. „Prohlášení, že nemocnice je nemocnicí fakultní a že bude připravovat nové absolventy, je velmi odvážná věc. Takový projekt může být dobrý a může vzniknout dobrá fakulta. Precedentů je ale hodně málo – já o žádném nevím,“ dodal.

Pro společnost je podle něj nebezpečné hlavně to, že pokud se někdo skutečně dostane na medicínu protekčně, pak si nesprávné chování osvojí jako něco, co je v životě výhodou. „Učí se, že věci fungují i přesto, že by tak fungovat neměly. S takovými lidmi se pak dané návyky táhnou jako model, který považují za úspěšný a který budou rozvíjet dál. A to by se dít nemělo,“ konstatoval.

Je to kampaň, tvrdí fakulta

Potíže fakulty souvisejí se špatnou tamní personální situací. Na fakultě totiž působí většina lidí, kteří museli kvůli střetu zájmů letos opustit Fakultní nemocnici v Ostravě. Šlo o šéfku patologického ústavu Janu Dvořáčkovou, jejího muže a přednostu ústavu soudního lékařství Igora Dvořáčka a přednostu interní kliniky Arnošta Martínka. A právě Martínka doporučil před několika týdny akademický senát fakulty opět na post děkana.

Mluvčí fakulty Hana Hanke řekla, že její vedení považuje informace zveřejněné v LN za tendenční s cílem poškodit jméno fakulty i univerzity. „Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity probíhalo jakkoliv nestandardně,“ uvedla.

Vedení fakulty se domnívá, že jde pouze o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení ostravské fakultní nemocnice, s níž má fakulta dlouhodobě narušené vztahy.