Máme hodně objednávek, nestíháme, tvrdí rozvozce pizzy. Jídlo přiveze kurýr s rouškou a v rukavicích

PRAHA Od sobotního rána jsou v Česku zavřené všechny restaurace a kavárny. Jedná se o další nařízení vlády, která tak bojuje s šířením nákazy koronaviru. Z hlediska stravování mají výjimku podniky s výdejovým okénkem a rozvozem. Kurýři však nestíhají a budou nuceni odmítat objednávky.

„Máme hodně objednávek, už teď to nestíháme,“ řekla serveru Lidovky.cz Denisa Taliánová, zaměstnankyně jedné z poboček pizzerie Papa Cipolla v Praze.

Podobná situace panuje také v síti asijských restaurací Yam Yam, která zajišťuje rozvoz jídla téměř po celé metropoli. „Největší nárůst očekáváme teď během víkendu. Asi nebudeme schopni odbavit tolik objednávek a budeme to muset omezovat,“ řekla pro Lidovky.cz provozní restaurace Eva, která si nepřála uvést celé jméno.



Náporu zákazníků není ušetřena ani veganská restaurace Forkys, která má provozovny v Praze i v Brně. „Rozhodně je více objednávek, ale na nápor zákazníků nejsme připravení. Neměli jsme na to dostatek času. Rozhodně už teď víme, že budeme muset odmítat některé zákazníky,“ uvedl Petr Kubinec z Forkys.

I známý server Dáme jídlo, který zajišťuje rozvoz pokrmů z restaurací, hlásí zvětšenou poptávku od lidí, na nápor jsou však podle výkonného ředitele společnosti Filipa Fingla připravení. „Aktuální omezení se týká návštěvníků a hostů. Netýkají se provozu kuchyní v restauracích. Ty tedy mohou vařit dle potřeby a poptávky zákazníků,“ uvedl.



Zároveň na svém webu zákazníky upozorňuje, aby předem informovali, že jsou v karanténě. „Napište nám to prosím do poznámky včetně hesla: „před dveře”, plaťte předem online a my vám objednávku necháme před dveřmi,“ žádá.



Provozovatele restaurací noční rozhodnutí vlády s okamžitou účinností překvapilo, někteří se snaží zásoby surovin pro vaření o víkendu zakonzervovat, jiní se je rozhodli rozdat. Část stravovacích zařízení reaguje na nastalou situaci rychle, prodej jídel řeší nejen přes rozvoz, ale také přes výdejové okénko. „Z důvodů nařízení vlády prodáváme pouze maso a pivo s sebou. Jsme otevřeni každý den od 11.30 do 20.00,“ uvedla například restaurace Kantýna na Praze 1.

V řadě restaurací platí také speciální hygienická opatření. Kurýři například musí používat roušky či jednorázové rukavice, které po každé předávce vyhazují, což potvrdil například rozvozce z pražské pizzerie v Modřanech.

„Rozvozy zajišťujeme přes Dáme jídlo, je to zaplacené kartou, my jen předáme jídlo ke dveřím. Máme k dispozici i rukavice, je to nařízené z hygienických předpisů,“ uvedl pro Lidovky.cz. Řidiči mají také dezinfekci, kterou používají na volant a termoboxy. „Při vstupu do naší provozovny si hned umývají ruce mýdlem a vodou,“ řekl dodala provozní z restaurace Yam Yam.

Radikální rozhodnutí vlády odůvodnil premiér Andrej Babiš tím, že za současné situace je příliš velké riziko shromažďování lidí ve velkých obchodních centrech a v restauracích. Zdůraznil ale, že v žádném případě nechtějí omezit prodej potravin, léků, drogerie nebo pohonných hmot a dalších nejnutnějších potřeb. „Občané se nemusí obávat, zásobování potravin totiž zůstává bez omezení, skutečně není nutné vykupovat obchody,“ dodal Babiš.