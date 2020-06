Publicista Petr Žantovský bude kandidovat do Senátu. Podpoří ho hnutí SPD

Praha Publicista a člen Rady České tiskové kanceláře (ČTK) Petr Žantovský bude v říjnových volbách kandidovat do Senátu na Kolínsku jako nezávislý s podporou hnutí SPD. Napsal to server Mediář. Do rady veřejnoprávní agentury byl Žantovský zvolen za hnutí ANO v roce 2018. První kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 2. a 3. října.

„SPD mě oslovila, abych kandidoval jako nezávislý. Priority si určuju sám podle toho, čemu se věnuju dlouhá léta,“ řekl Žantovský serveru. Podle svého programu chce hájit národní zájmy, soukromé vlastnictví, rodinu a svobodu slova, jeho volebním stránkám vévodí heslo Nebát se a nelhat. Kdyby uspěl a stal se členem horní parlamentní komory, jako radní by podle Mediáře skončil. Zákon přitom výslovně zakazuje pouze souběh funkcí radního a poslance.

Žantovský proti Halíkovi. Je to pokrytectví, hodnotí postoj duchovního ke hře s Ježíšem V kolínském obvodu se Žantovský utká například s Pavlem Kárníkem za STAN, Cyrilem Kokym za Piráty nebo ředitelkou Střední zdravotnické školy Ivankou Kohoutovou figurující ve sporu o hidžáb, která kandiduje za hnutí Trikolóra. Emílie Třísková zvolená v tomto obvodu za ČSSD, nebude mandát obhajovat. Žantovský je absolventem fakulty žurnalistiky na Univerzitě Karlově, v 80. letech pracoval v redakci hudebního periodika Melodie, po roce 1989 jako vedoucí kulturní rubriky v deníku Práce či v týdeníku Reportér. Byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2012 píše pro portál Parlamentní listy. V roce 2017 ho vyznamenal prezident Miloš Zeman za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje právo kontroly veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu.