Rathova budoucnost za mřížemi: Léčit ostatní vězně nemůže, pečovat o ně však ano

PRAHA Čas trávený v hostivické ordinaci se mu pozvolna krátí. Pacientům by se však David Rath mohl věnovat i během sedmiletého pobytu za mřížemi, k němuž byl odsouzen za korupci. Vězeňskou službu podle informací LN dlouhodobě sužuje nedostatek zdravotníků.

Přímo tamním lékařem by se ale středočeský exhejtman stát nemohl, neboť takový post vyžaduje bezúhonnost, své zkušenosti by ale mohl zužitkovat jako „pomocná síla“.

„Každého odsouzeného, který je práceschopný, se snažíme zaměstnat. Pokud má odbornou kvalifikaci, snažíme se jej uplatnit v daném oboru. Vždy se to ale zvažuje individuálně a roli hraje spousta aspektů,“ řekla LN mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Konkrétně k Rathovi se vyjádřit nechtěla.

„Přijde-li k nám ale nějaký lékař, není vyloučeno, že bude pracovat v jednom z vězeňských zdravotnických zařízeních,“ dodala. Záleží, kde si odsouzený trest odpykává. Pokud by šlo například o pražskou Pankrác, mohl by pracovat třeba jako sanitář v tamní vězeňské nemocnici.

David Rath nechtěl být sdílnější. „Zákon stanoví zaměstnávat vězně s přihlédnutím k jejich kvalifikaci, je tedy jen na vězeňské službě, jaké má potřeby a jak mě s ohledem na zákon využije,“ napsal LN. Zdali by pro něj, internistu s letitou praxí, nebylo potupné dělat sanitáře, ponechal bez komentáře. Je však prý připraven pracovat na místech odpovídajících jeho vzdělání a zkušenostem.

Zřejmé je, že Rath si svobodu ještě nějakou dobu užije. Do vězení nastoupí patrně nejdříve na podzim. Předseda Vrchního soudu v Praze Pavel Zelenka totiž nejprve musí vyhotovit znění rozsudku. S ohledem na složitost případu, dovolené a množství vazebních věcí, které mají přednost, by se tak dle jeho slov mělo stát v září či říjnu. Když bude rozsudek hotový, dostane jej prvoinstanční soud, jenž se s ním bude muset seznámit a následně vydat příkaz k nástupu do výkonu trestu.

Ratha v květnu 2012 zadržela policie se sedmi miliony korun v krabici od vína. Dalších deset milionů korun bylo nalezeno v jeho domě. Později byl odsouzen k osmi a půl letům vězení a propadnutí majetku. Vrchní soud mu v červnu vězení zkrátil na sedm let. Rath je připraven se rozhodnutí podrobit, ačkoliv trest považuje za nespravedlivý a bude se dále právně bránit.