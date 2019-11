Rezignující Peksa: S Michálkem jsem měl dlouhodobé spory, teď povedu tisíce evropských Pirátů

PRAHA Europoslanec Mikuláš Peksa rezignoval na post místopředsedy Pirátské strany. A to poté, co jeho straničtí kolegové v interním hlasování odmítli odvolat jiného místopředsedu Jakuba Michálka. Toho podřízení obvinili z arogantního a ponižujícího chování. S Michálkem měl prý Peksa spory dlouhodobě, nyní se chce věnovat své nové funkci - předsednictví Evropské pirátské strany.

Lidovky.cz: Hovořil jste s Jakubem Michálkem od té doby, co se s ním spojená kauza objevila v médiích?

Mám pocit, že jsme se v „offline světě“ naposledy viděli při setkání republikového předsednictva minulé pondělí.

Lidovky.cz: Nechtěli jste si to mezi sebou vyříkat osobně?

Naše setkání předcházelo podání členského podnětu ze strany Jany Kolaříkové.

Lidovky.cz: Znáte se určitě delší dobu. Neplánujete si to spolu přeci jen vyřešit mezi čtyřma očima?

Myslím, že se známe tak dlouho, abychom věděli, co od sebe navzájem čekat. Povahově jsme každý někde jinde. Na tom se dá těžko něco změnit.

Lidovky.cz: Nemáte obavu, že celý spor vyzní jako vnitrostranická přestřelka o posty?

Nemyslím, že by to tak mělo být vnímáno. Řada komentátorů v celé kauze vidí roviny, které v ní vůbec nejsou. S Jakubem Michálkem jsme se střetli z důvodů osobního chování vůči naší společné podřízené, které mi přišlo extrémně za čarou.

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek s partnerkou Michaelou Krausovou sleduje v pražském štábu výsledky eurovoleb.

Lidovky.cz: Vnímal jste jeho chování negativně dlouhodobě? Ozval jste se až po medializaci celé kauzy.

Měl jsem k němu dlouhodobé výhrady. Myslím, že jde o rozdílnost povahových typů, jelikož mně jednoduše určitý typ chování hodně vadí. Vnímal jsem to tak dlouho a ve chvíli, kdy to překročilo tuto únosnou míru, zakročil jsem.

Lidovky.cz: Nebylo proto z tohoto hlediska lepší zůstat místopředsedou a situaci ve straně měnit?

Byl jsem v neděli zvolen předsedou Evropské pirátské strany (EPS), momentálně tedy nesu odpovědnost za mnoho tisíc pirátů po celé Evropě. Necítím nyní potřebu zasahovat do fungování české Pirátské strany. Vzhledem k úmyslu pana Michálka už nikam nekandidovat doufám, že mu skončí mandát a problém se vyřeší sám.

Lidovky.cz: Zvolení do čela EPS mělo na vaše rozhodnutí rezignovat nějaký vliv?

Uspíšilo to mou rezignaci. Mám nyní odpovědnost za mnohem větší organizaci, v důsledku toho nejsem schopný takové funkce z časových důvodů kumulovat. Prodlužovat patovou situaci tím, že budu tři týdny čekat na formální konec mého mandátu mi přišlo zbytečné.

Prvních pět kandidátů Pirátů pro eurovolby (zleva) Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Lukáš Blažej a Jana Koláříková ve volebním štábu v Praze.

Lidovky.cz: Neuvažoval jste tedy analogicky s tím rezignovat i na post europoslance?

Ne, byl jsem zvolen se společným pirátským programem, který hodlám uskutečňovat. Za to jsem odpovědný voličům a hodlám v tom pokračovat.

Lidovky.cz: Máte nějaké ambice k lednovému stranickému volebnímu fóru?

Jak jsem říkal, funkce předsedy EPS je časově náročná a já bych to nedokázal kombinovat s jakoukoliv jinou českou vnitrostranickou funkcí. Otázka ležela tak, zda to budu zkoušet ještě dva měsíce vydržet, nebo zda to položím hned. Přišlo mi logické patovou situaci vyřešit tím, že rezignuji.