Romové sdílejí na Facebooku selfie z práce. Reagují tak na Zemanovy výroky

Úplné znění dopisu ERRC prezidentu Miloši Zemanovi Vážený prezidente Zemane, Tímto dopisem chceme vyjádřit znechucení nad Vašimi nejnovějšími protiromskými výroky a zásadně se proti nim ohradit. Česká média zaznamenala veřejné setkání v Kojetíně, během nějž jste se nejdříve vyjádřil, že „všichni vědí, kdo jsou ti pětiprocentní“ nezaměstnaní, načež jste se ponořil do vzpomínek na dobu komunismu, kdy Romové „pracovat museli“ a pokud pracovat odmítli, byli uvězněni: „Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení.“ Dále jste uvedl, že pokud se v romské pracovní četě vyskytl někdo, kdo nepracoval, „tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda, a zpravidla se osvědčuje.“ Není to poprvé, co jste se dopustil takto znevažujících výroků vůči Romům. Veřejnost zaznamenala Váš rasisticky pohrdavý výrok, kdy jste tvrdil, že 90 procent „nepřizpůsobivých“ v České republice je romského původu. Vaše učebnicově xenofobní a nesnášenlivá vyjádření vyvolala tvrdou mezinárodní kritiku, včetně kritiky ze strany Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI). Spolu s dalšími 27 členskými státy Evropské unie se Česká republika v roce 2011 zavázala k Rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020. Nejnovější zpráva Agentury Evropské unie pro základní lidská práva (FRA) přitom ukazuje, že toto inkluzivní úsilí soustavně maří právě rasismus. Ředitel FRA, Michael O’Flaherty, konstatoval, že: „Protiromské postoje, od diskriminace po zločiny z nenávisti, podněcují začarovaný kruh sociálního vyloučení Romů. Vypuzují Romy ze společnosti a udržují stereotypní jednání, které je nepřijatelné.“ Vaše vyjádření tento začarovaný kruh přímo pohánějí. V roce 2015 si ECRI s obavami povšimla, že se termín „nepřizpůsobivý“ stal v České republice součástí oficiální rétoriky, přičemž popsala tento pojem jako krajně nebezpečný: „ve snaze ospravedlnit předsudky a nesnášenlivost vůči Romům, je (tento termín) udržuje a posiluje“. Pokud Vy, jako prezident demokratické země, opakovaně mluvíte o romských spoluobčanech jako o „nepřizpůsobivých“ a láskyplně vzpomínáte na časy komunistické diktatury, kdy Romové mohli dostat výchovnou facku, přičemž to nazýváte humánní metodou, dosáhli jsme nového dna. Takový výrok je totiž očividným projevem nenávisti a neurvalého rasového podněcování, a jako takový nemá v Evropské unii místo. Vaše urážlivá rétorika, koncipovaná k podněcování strachu a rasově motivovaných frustrací, znamená přímé ohrožení demokratických hodnot a bezpečí jednotlivců i komunit. Chceme podpořit ty z českých občanů, kteří Vás vyzývají k rezignaci na funkci, v níž jste si vydobyl špatnou pověst už víc než vrchovatě. S pozdravem, Ðorđe Jovanovic, ERRC President (zdroj: Romea.cz)