První vážný spor v trojkoalici. Pražská ODS odmítá šéfku TOP 09, žádá hlubší spolupráci a sesazení Hřiba

Praha V trojkoalici mezi stranami ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se řeší první vážný spor. Pražští občanští demokraté nechtějí, aby kandidátku v Praze do parlamentních voleb vedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Výměnou za to požadují odvolání primátora Zdeňka Hřiba. To vedení partnerské TOP 09 odmítá.

Proti bodu koaliční smlouvy, že pražskou kandidátku trojkoalice povede Pekarová, se ohradil předseda pražské ODS Tomáš Portlík. „Nám to připadá nefér. Jedna věc je, že se dohodli předsedové, ale výsledky z minulých voleb jasně ukazují na to, že v Praze měla postavit lídra ODS," citovaly Novinky.cz pražského zastupitele Portlíka. Pražská ODS coby vítěz minulých voleb do magistrátu hlavního města je podle serveru ochotna předsedkyni kolegů z TOP 09 uznat pouze za podmínky užší spolupráce obou stran ve vedení Prahy. Nadto občanští demokraté požadují odvolání primátora Hřiba. Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová požadavky protistrany odmítá. Pirátský primátor pro ni rovněž není ideální, údajně však podle ní neexistuje jiná přijatelná pražská koalice, píší Novinky.cz. V Praze vládnoucí garnitura sestává z pirátů, hnutí Praha sobě a koalice Spojené síly pro Prahu, kterou tvoří TOP 09, STAN a lidovci. „Pražská ODS má pro mnohé stále cejch, kvůli kterému nemá koaliční potenciál, a teď svůj vlastní problém, že s nimi nikdo nechce vládnout, hází na nás," uvedla podle webu Pekarová. Špatná pověst občanských demokratů je podle ni často oprávněná. Vedení obou stran věří v dohodu. V pondělí se mají strany sejít a diskutovat o dalším postupu. „Svůj návrh spolupráce jsme dali, teď záleží, s čím přijdou oni," dodává pražský zastupitel Portlík. Pondělní schůzky se má podle informací ČTK zúčastnit předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija a předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová. Mimo ně také první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin a za ODS její pražský předseda Tomáš Portlík a pražský zastupitel a člen regionální rady Zdeněk Zajíček.

Občanští demokraté, TOP 09 a KDU-ČSL se na společné koalici pro říjnové volby domluvili na podzim loňského roku. Koaliční smlouvu chtějí vypracovat do konce letošního ledna a program do konce února. Společným kandidátem na premiéra bude předseda ODS Petr Fiala. Koalice plánuje společně postupovat nejen v kampani, ale i po volbách, i když strany vytvoří samostatné poslanecké kluby.