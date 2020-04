Jsme připraveni jednat o přesunu Koněva do Ruska, řekl Petříček. Moskva s žádostí oslovila obranu

Praha Česko je připraveno jednat o přesunu sochy sovětského maršála Ivana Koněva do Ruska. Hospodářským novinám to v pondělním rozhovoru řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Ruská strana podle Petříčka požádala o možnost, že by si Rusko sochu vzalo a umístilo ji na svém území, ministerstvo obrany. Podle Petříčka by ale tuto věc mělo řešit ministerstvo zahraničních věcí.

Odstranění sochy Koněva je porušením bilaterální smlouvy, tvrdí Rusko. Je připraveno vést dialog Podle Petříčka je důležité, aby Česko dodržovalo závazky plynoucí ze smlouvy s Ruskem z roku 1993. V ní se podle Petříčka nehovoří o tom, kde by socha měla být umístěna, ale vyplývá z ní, že by Česko mělo zajistit důstojné zacházení a chránit památníky před poškozením. „Pokud by jednou z cest, jak těmto závazkům dostát, bylo jednání s Ruskou federací o přemístění sochy na její území, jsme tomu otevřeni. Bude to i otázka jednání s partnery, představiteli samosprávy a kolegy ve vládě,“ řekl Petříček Hospodářským novinám.

Ministerstvo zahraničí je připraveno jednání vést a protože Rusko neoslovilo ministerstvo zahraničí, ale ministerstvo obrany, je v kontaktu s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). „Česko je země, která plní smlouvy,“ dodal Petříček. Česká diplomacie už dříve uvedla, že odstraněním sochy z náměstí Interbrigády v Praze 6 neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Sochu maršála Koněva hlídá v depozitáři ostraha. Společnost jí dělá i Slovanská epopej O porušení bilaterální smlouvy z roku 1993 hovořila opakovaně mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Minulý týden ve čtvrtek podle agentury TASS uvedla, že o přemístění sochy Koněva by se nemělo rozhodovat jednostranně a vybídla českou stranu k jednáním. Socha maršála Koněva, která dříve stála v pražské Bubenči, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích v Praze-východ. Socha se má následně přesunout do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Socha bude muzeu zapůjčena zdarma a dál zůstane majetkem Prahy 6, řekl už dříve mluvčí Prahy 6. Slovenský expremiér Čarnogurský chce převézt sochu Koněva na Slovensko. ‚Bude sloužit jako památník,‘ řekl Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála v Praze od roku 1980. Praha 6 nechala sochu odstranit na počátku dubna. Ruská diplomacie proti tomu protestovala a ruské orgány zahájily trestní stíhání proti představitelům Prahy 6, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné. Česká diplomacie také zareagovala nótami na protesty, které před českým konzulátem v Petrohradu a ještě dříve před českým velvyslanectvím v Moskvě kvůli odstranění sochy uspořádali aktivisté z nezaregistrované nacionalistické strany Jiné Rusko. Kvůli incidentu jednal Petříček s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským.