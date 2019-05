Růst platů ukrajuje peníze na léčbu. ‚Je to průšvih,‘ říká šéf motolské nemocnice

Odborníky je třeba náležitě zaplatit, zvlášť pokud je náplní jejich práce zachraňovat lidské životy. Například plat plně kvalifikovaného lékaře i s odslouženými službami se dnes ve státní nemocnici může blížit k částce sto tisíc korun měsíčně.

Jenže rychlý růst mzdových výdajů může přidělávat velkým nemocnicím starosti. Platy začínají pojídat stále větší část jejich rozpočtu, a na léčbu pacientů tak zbývá menší objem peněz.

„Už léta tvrdím, že pro velké všeobecné nemocnice je průšvih, jakmile podíl mezd na celkovém obratu přesáhne 40 procent. A my už jsme na 45 procentech. Tato relace je nezdravá, nebo alespoň hodně problémová,“ řekl LN ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík.

Půlka rozpočtu

Podobný problém už začínají mít i další, například plzeňská fakultní nemocnice. „Letos jsme poprvé dosáhli toho, že 50 procent z rozpočtu už činí platy,“ potvrdil LN její ředitel Václav Šimánek.

Slušné platy přitom nemají jen lékaři, ale postupně už i sestry. A to nejen v případě průměrné částky, která může být zkreslená. Medián platu sester, kdy přesně polovina bere víc a polovina méně, je dnes v Motole kolem 40 tisíc. Přesto jich je ve velkých městech stále nedostatek.

„Mzdy v Motole nám navíc vyrostou letos o 400 milionů korun,“ říká Ludvík.



FN motol ■ největší zdravotnické zařízení v Česku ■ stavebně ji tvoří dva propojené monobloky a několik samostatných pavilonů ■ má 2199 lůžek ■ ambulantně ošetří více než milion pacientů ročně ■ na lůžku ošetří přes 79 tisíc pacientů ročně ■ má téměř 6000 zaměstnanců

LN Budete mít dost peněz na platy?

Nárůsty platů za leden proti lednu loňského roku činily téměř 11 procent. Myslím si, že nebude jiný segment v Česku, který by měl takový nárůst.



LN A je to problém?

Už léta tvrdím, že pro velké všeobecné nemocnice tohoto typu je průšvih, jakmile podíl mezd na celkovém obratu přesáhne 40 procent. A my už jsme na 45 procentech. Tato relace je nezdravá, nebo alespoň hodně problémová. A co vím od kolegů z dětských či psychiatrických léčeben, tam je ten poměr někdy i přes 70 procent. To už je otázka, za co se bude léčit.

LN Kde budete chybějící peníze hledat?

Hlavní okruhy nákladů, které má velká nemocnice, jsou mzdy, léky a zdravotnický materiál, energie, investice a údržba. Se mzdami ve zdravotnictví dolů nehnete. U léků a zdravotnického materiálu máme problém s registrem smluv, kde jsou vidět jednotkové ceny, v důsledku čehož se zdražují. Čili nemůžeme počítat s tím, že na nich ušetříme. I když tlačíme, jak se dá, budeme rádi, když růst cen léků udržíme a nebude příliš akcelerovat. Na energiích neušetříte, tam je meziroční nárůst myslím o 50 milionů.

LN Takže co?

No pak nám zbývají dva okruhy, na kterých se bude škrtat. První jsou investice. Měl bych nakoupit pro rok 2019 zdravotnické přístroje za 800 milionů. Prostě jich tolik nenakoupíme. A za druhé údržba. To znamená, jestli se vždy opraví všechno, co se opravit má, v čase, kdy se to má opravit, nebo jestli se to začne zdržovat. A začne se to zdržovat. Takže finančně budeme na nule, ale za cenu potlačené údržby.

LN Jak je na tom dnes vaše nemocnice finančně? Předpokládám, že dobře…

No to bych byl velmi opatrný. Ročně by měla proinvestovat podle odpisových sazeb zhruba 700 až 800 milionů. Proinvestuje s bídou 300 milionů. Růst platů se totiž strašně zrychluje. Když se začínalo od 30tisícových průměrů, což bylo u lékařů v době, kdy jsem nastupoval, pětiprocentní navýšení nebylo takové drama jako dneska, kdy se u kvalifikovaných lékařů dostáváme i se službami někam ke 100 tisícům – i dvě procenta jsou pak už docela dost. Takže si myslím, že dnes se většina nemocnic, ať už jsou státní, soukromé, nebo krajské, dostává do problémů.

LN Nemáte ale závazky po splatnosti, že?

To jsme neměli nikdy. Za dvacet let, co tu jsem, je Motol pořád v černých číslech. A to nemáme provozní dotace.



Miloslav Ludvík (55) ■ exministr zdravotnictví ■ je členem ČSSD ■ je ženatý, má tři dospělé dcery ■ vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy ■ ředitelem Motola je od roku 2000

LN Jaké jsou podle vás tři největší problémy současného zdravotnictví?

Peníze, peníze, peníze. Teď se ukazuje v plné nahotě moje oblíbené klišé, že české zdravotnictví je poslední západní na Východě. Mzdy fakt akcelerují. Když si vezmete, že kvalifikovaný doktor po čtyřicítce se blíží 100 000 korunám měsíčně. Což je v přepočtu 4000 eur. Co do parity kupní síly by to bylo kolem 5000 až 6000 eur. A už se dostáváme do situace, kdy peníze žerou větší část rozpočtu nemocnic a zbývá méně na léčbu. Takže ve mzdách už doháníme třeba portugalské či jihoevropské nemocnice, brzy se dostaneme třeba na finskou úroveň, ale nedostáváme objemy peněz, které mají oni. Léky kupujeme za západní ceny, přístroje taky. Takže se odhaluje, protože akcelerovaly mzdy, že české zdravotnictví má málo peněz. To je jeho obrovský problém.