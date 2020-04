Rychlejší otevírání obchodů je na spadnutí. Záleží na číslech z Velikonoc, pak rozhodne vláda

PRAHA Nezdivočí-li čísla z Velikonoc, od pondělí zrychlí uvolňování restrikcí, podle Babiše až od dva týdny. Spolu s tím, jak se tu daří kočírovat zdravotnickou krizi, se zvýrazňují ničivé dopady viru na ekonomiku. Vláda se proto kloní k myšlence, že když to epidemiologická data dovolí, od příštího týdne se zrychlí pětifázový plán rušení omezení.

„Ano, mám připraveny scénáře, které ve čtvrek projednáme na vládě, a pokud budou čísla za Velikonoce v pozitivním trendu, navrhnu urychlení uvolňování restrikcí,“ potvrdil pro Lidovky.cz vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).



Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek zveřejní fakta o tom, co sváteční nájezdy na hobbymarkety, parky a chaty udělaly s průběhem nákazy. Bude-li nárůst v akceptovatelných mezích, plán se zrychlí, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) až o dva týdny. V České televizi zmínil, že by s postupným otvíráním obchodů mohlo být hotovo už 25. května oproti původnímu 8. červnu. Večer na Nově Babiš upřesnil, že obchody do 2500 metrů čtverečních by se mohly otevřít už v pondělí 27. dubna, podmínkou je příznivý vývoj epidemie a dohoda koalice. Shlukování ale bude zakázáno i nadále.

Akcelerační plán souvisí s koaličním střetem nad prodloužením nouzového stavu. Ministři za ANO už ho za duben protahovat nechtějí. Není to podle nich obhajitelné ekonomicky ani politicky. Z argumentů resortu zdravotnictví plyne, že teď, když se trh s ochrannými pomůckami jakžtakž normalizoval, už není nouzový režim nutný pro zajištění rychlých nákupů.



Vláda obojí – stav nouze i rozvolnění – projedná ve čtvrtek. Hlavní proměnnou bude ranní epidemiologické sdělení. „Mám vyjádření 14 ministrů s argumenty pro a proti. Každý se vyslovil a názor zdůvodnil,“ sdělil pro Lidovky.cz premiér.

Členové vlády za ČSSD podporují prodloužení nouzového stavu do půli května. Aby šlo rychle nakupovat do nemocnic mimo zákon o veřejných zakázkách, aby se dal kontrolovat přeshraniční pohyb. Podle informací webu Lidovky.cz ale vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) počítá s tím, že jeho tábor bude tím větším za ANO přehlasován. Nebude sice souhlasit, ale nechá zodpovědnost na premiérovi, kdyby se infekce vrátila ve druhé vlně anebo se dodávky roušek zadrhávaly.

Ukončení nouzového stavu neznamená okamžitý konec restrikcí. Už teď je vyhlašuje resort zdravotnictví a opírá se o zákon o ochraně veřejného zdraví. To se po pominutí nouze nezmění. Procesně by to mělo být tak, že vláda sněmovně další prodloužení nenavrhne, nepředloží žádost poslancům, a tím pádem stav skončí ke 30. dubnu.

Většina opozice – vyjma KSČM – už ani další prolongaci nefandí a k opozici se v tomto směru přidal i nejpočetnější klub vládního ANO.



Více se dočtete ve čtvrtečním čísle Lidových novin.