Samota o Vánocích? Fyzický kontakt chybí, skypování ho nenahradí, říká pracovnice z domova pro seniory

Ať se snažíme sebevíc, přímou rodinu jim nahradit nemůžeme, komentuje Iva Vyšatová z pražského Domova pro seniory Kobylisy fakt, že mnoho klientů zůstává na Štědrý den bez svých rodin. Samotě během svátků čelí v Česku podle odhadů na milion lidí napříč generacemi, přesto tíživý pocit osamění doléhá hlavně na lidi v důchodovém věku. „Dámy jsou vděčné za to, že s nimi někdo mluví jako rovný s rovným,“ říká dobrovolník, který v domovech pro seniory pomáhá.

V domově je věkový průměr seniorů kolem devadesáti let a mnohdy už žádnou rodinu nemají. „Jsou i tací, kteří mají zpřetrhané rodinné vazby. Personál se snaží s nimi posedět, dát si kávu, dort, cukroví, podívat se na pohádku a povídat si. Aby s nimi byl alespoň někdo, koho znají. Ať se ale snažíme sebevíc, přímou rodinu jim nahradit nemůžeme,“ říká zástupkyně ředitelky kobyliského domova Iva Vyšatová. Dodává, že je pro klienty připravená společná štědrovečerní večeře.

Problémem posledních pěti let je i to, že se mnohem více rodin stěhuje do zahraničí nebo si děti seniorů založily rodiny v cizině, kde jsou pak v kruhu blízkých a ani na Vánoce se zpět do Česka nedostanou. „To dříve nebylo. Jsou v Austrálii, v Americe. Je to někdy velmi složité i přes internet a skypování. Fyzický kontakt zkrátka chybí,“ dodává.

Prožívá, že je na obtíž

Pomáhá i Armáda spásy Samotě a osamění čelí také lidé bez domova nebo v tíživé životní situaci. Právě těm pomáhá také o svátcích např. Armáda spásy. Na Štědrý den nabízí všechna centra svým klientům setkání u Štědrovečerního oběda. V Brně ve Mlýnské ulici je připravený oběd s vánočním zamyšlením a hudbou, v Ostravě V Domovech Přístav-Kunčičkách i v Zukalově ulici je slavnostní oběd s programem, písněmi a předáváním drobných dárků

V Praze je v Tusarově ulici otevřeno na Štědrý den Denní centrum od 10.30 hodin a znovu ve 13 hodin



Člověk ale může prožívat osamělost i v kruhu nejbližší rodiny. Iva Vyšatová vidí důvod v tom, že rodinní příslušníci přichází za rodiči či prarodiči sporadicky jednou či dvakrát ročně a na Štědrý den pouze plní vánoční návštěvu. „Ale senioři to cítí a poznají to. Jakmile jsou vazby narušené, těžko se dávají dohromady. Chápu, že jsou Vánoce hektické, ale myslím si, že to, co nám prarodiče a rodiče dali, by od nás měli dostat nazpátek,“ říká Vyšatová.

Mnoho seniorů potřebuje svůj smutek a těžkosti ze samoty s někým sdílet. František Horák ze Senior telefonu, který pro lidi nad 60 let zřizuje organizace Život 90, zmiňuje, že letos kvůli samotě už na linku volalo přes 1200 klientů.

„Nedávno se k nám dovolal starší muž, byl velice rozrušený a plakal. Kolegyně se ho opatrně ptala, co se stalo. Sdělil jí, že mu před několika lety zemřela manželka, ale nežije sám. Bydlí se synem, snachou a vnukem. Neustále opakoval, že už nemůže dál, že žije v neustálém napětí, nemůže vůbec spát, všichni ho přehlíží. Prožívá, že je na obtíž a vyhýbají se vzájemnému kontaktu,“ líčí Horák, s jakými problémy se na ně starší lidé obrací. Organizace Život 90 proto každoročně připravuje Štědrý večer pro osamělé seniory.

‚Jak to s nimi mluvíte?‘

Osamění trápí tisíce lidí napříč generacemi celoročně, o Vánocích ale často pocity nedostatku sounáležitosti získávají na intenzitě. Šestasedmdesátiletý Josef R. z Prahy proto dochází už mnoho let jako dobrovolník na společné aktivity do domova pro seniory Sue Ryder: cvičí s klienty, hraje karty, povídá si s nimi, jezdí na bezbariérové vycházky a výlety.

„I na Štědrý den odpoledne a večer jsem si chodíval popovídat s babičkami, které tráví Vánoce samy bez návštěv. Je tu mnoho lidí, za kterými o Vánocích nikdo nepřijde, protože jsou daleko nebo je slaví jinde. Dámy jsou vděčné za to, že s nimi někdo mluví jako rovný s rovným. Sestřičky mi občas říkaly: ‚Jak to s nimi mluvíte? Vždyť jsou to starší paní.‘ A já jsem jim odpovídal, že jsem přece taky starý chlap,“ směje se.

Sám o sobě říká, že má pomáhání v genech a je pro něj automatické. Setkal se ale i s odmítnutím. „Jako nevěřící jsme si kdysi dávno se synem řekli, že na Štědrý večer nabídneme někde pomoc. Obvolal jsem asi patnáct institucí s tím, že bychom třeba zahráli na nástroje nebo něco podobného. Buď nás odmítli rovnou nebo řekli: to ne, ale můžete poslat peníze.“



Nelpět na představě

Podle psycholožky Radany Roveny Štěpánkové se lidé o Vánocích snaží dorovnat vztahy s bližními. Ve své praxi se setkává i s tím, že svátky jsou náročné pro rozvedené rodiče, kteří je poprvé tráví o samotě bez dětí. „Je potřeba se na nastalou samotu připravit a uvědomit si, že v životě se změny dějí. Často si tito rodiče s dětmi dělají své Vánoce den před Štědrým dnem nebo po něm. Je dobré přijmout to, že není nutné lpět na datu 24. prosince. Nelpět na tom, na co jsme byli zvyklí. To platí obecně. Příčina utrpení je lpění, jak pojmenoval již Buddha. Proto je řešením propustit i naše představy o tom, jak to má být.“

Udělat si hezký den pro sebe

Umět se vyrovnat se samotou je podle Radany Roveny Štěpánkové potřeba nejen o Vánocích. „Všichni jsme sami a přijmout existenční samotu je úkolem každého člověka. Kdo samotu nemá zpracovanou v průběhu roku - v případě, že například žije sám - s ní může být o Vánocích konfrontován o něco více. Ale spousta lidí, kteří žijí sami, jsou s tím vyrovnaní a vědí, že Vánoce jsou jeden den v roce, takže jej buď ignorují nebo si udělají své malé Vánoce, případně je tráví s přáteli,“ myslí si.

Je podle ní dobré si v případě jednočlenných domácností Štědrý den naplánovat tak, aby se člověk věnoval něčemu, na co nemá kupříkladu přes rok čas nebo si naplánoval činnost, která jej bude bavit. „Zkrátka udělat si hezký den pro sebe. Nebo naopak udělat si ze Štědrého dne všední den, aby člověk nehloubal nad tím, jak by věci měly, nebo neměly být.“