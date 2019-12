Potřebuje někdo na Vánoce babičku? Osamělá žena nechtěla být o svátcích sama, dala si inzerát

TULSA (USA) Dojemný předvánoční příběh zažívá seniorka z města Tulsa v americkém státě Oklahoma. Nikoho totiž nemá a o svátcích nechtěla být sama. Na inzertní webové stránce Craigslist tak pověsila inzerát, v němž hledala rodinu, s níž by mohla Vánoce strávit.

Seniorka nyní známá jako „babča Carrie“ pověsila na web žádost, která zněla skoro jako volání o pomoc. „Potřebuje někdo na Vánoce babičku? Nikoho nemám a ráda bych o svátcích byla součástí něčí rodiny,“ psala ve zprávě. K dobru nabízela své kuchařské schopnosti, ale i dárky pro děti. „Nikoho nemám a opravdu to bolí. Vemte mě k sobě do rodiny,“ prosila žena.

Inzerátu si všiml Carson Carlock, který rovněž žije ve městě Tulsa. Rozhodl se, že ženě pomůže. Inzerát mezitím zmizel. „Hodně lidí si z ní dělalo srandu, dokonce jí i nadávali,“ vysvětlil Carlock, který pracuje jako šéfkuchař v pizzerii. Ženě se prý rozhodl pomoci i proto, že jeho matka, která vloni zemřela po vleklé rakovině, strávila své poslední Vánoce sama.

„Byla tehdy moc slabá na to, aby strávila svátky se svými nejbližšími. A vím, že matka by chtěla, abych byl člověkem, který pomáhá bližním,“ řekl podle The Sun Carlock. Sám tak na Craigslist přidal jiný inzerát. „Prosím seniorku, která potřebuje rodinu, aby mě zkontaktovala,“ napsal Carlock. Příspěvek pak sdílely tisíce lidí.



Žena se mu skutečně ozvala a muž později celou věc okomentoval s tím, že žena skutečně bude mít „krásné Vánoce“. „Carrie je láskyplný a úžasný človek. Přál bych si s vámi (jinými uživateli) sdílet více informací, ale přála si, aby informace zůstaly jen mezi námi,“ napsal na Facebook. „Carrie je skvělá a Štědrý den stráví s námi. Děkuji moc všem, kteří to pomohli uskutečnit,“ dodal.

Deník The New York Times upozorňuje na to, že případů jako Carrie jsou tisíce. Její inzerát podle deníku jen vypovídá o tom, jak jsou staří lidé osamělí a o Vánocích mohou čelit těžkým depresím.